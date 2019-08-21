【逃犯條例】城大師生校友集會促對話　校長郭位未有現身

反修例風波持續，香港城市大學教職員、校友及學生今日（21日）在城大舉行集會，計劃於校內各處貼上自己對社會和校長的訴求，邀請城大校長郭位與學生對談交流。他們高叫「撤回送中惡法」、「五大訴求、缺一不可」、「香港人加油」。 早前香港城市大學學生會臨時行政委員會，要求與城大校長郭位公開對話，但學生會認為校方避開公開會面，尋求公開討論機會不果。

城大教職員協會主席謝永齡（左二）表示，大學有言論自由，亦可公開商討決策方向，希望今日集會能集思廣益、解決香港的困局。（羅君豪攝）

集會開始，教職員協會主席謝永齡表示，大學有言論自由，亦可公開商討決策方向，希望今日集會能集思廣益、解決香港的困局。

謝永齡質疑郭位對社會問題 置之不理

謝永齡表示，工會曾多次誠懇地去信郭位，邀請出席集會，惟郭位最終拒絕出現，對此表示遺憾。他又透露，校方今早去信教職員協會，稱大學不主張舉行與政治有關的活動 、「反對與政治有關的集會」，他批評生活上大小事已與政治有關，難以做到。

他直言，校長不能代表教職員意見，又透露目前郭位在港，但過往郭位甚少公開接觸學生或校友，質疑郭位對社會問題置之不理。

被問到會否擔心秋後算帳，謝表示，秋後算帳已在社會蔓延，而大學工作亦非鐵飯碗，但認為大學應支持客觀評論；他又指，因現時亦為香港社會感到憂心，故決定站出來，以交流為香港找出路。

罷教與否 教職員協會需由成員投票決定

對於學生醞釀罷課，謝稱，教職員協會對罷教未有立場，而協會慣例是，行動前進行民主表決，由所有工會成員投票決定。

鄭宇碩：香港人已處變不驚

香港理工大學社會科學系前副教授何芝君、前立法會議員李卓人、大律師李安然、香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛、教協會長馮偉華等人亦有出席。

城大退休政治學教授鄭宇碩出席集會時形容，現時是最好、亦是最壞的時刻，香港人表現了罕有勇氣及抗爭精神，但同時見到特首、政府及警隊沉淪。他認為香港人已處變不驚，即使激烈示威者亦無打算與警察正面對抗，考慮到出動解放軍對香港及中國代價奇高，包括影響商界對港信心、本港國際金融中心聲譽；而若解放軍入城，「一國兩制失敗，點對得住鄧小平」，故他理解解放軍來港的可能性低。他又形容現時是意志比併，大家需要團結及互諒互讓 。

城大公共政策學系三年級生陳同學質疑，修例風波中警察濫捕，令更多學生投入運動，當中有城大學生被捕，惟見不到校長或管理層曾關心或幫助同學，感到失望。

有出席人士質疑，若郭位連校內公開對話都不敢現身、認為公開對話沒意義，意味郭位亦不認同特首林鄭月娥提出的對話平台。

集會人士其後鄭翼之行政大樓，欲邀請校長對話，但大樓大門已關上，場外有兩名保安人員把守。（羅君豪攝）

保安員守住校長室大樓入口

集會人士其後走到校長室所在的鄭翼之行政大樓，欲邀請校長對話，但大樓大門已關上，現場有兩名保安人員把守，稱只有職員可出入，被問到為何突然關上大門，保安稱自己是按指示工作，集會人士其後將「促請城大校長公開對話」、「反送中撤惡法」、「追究警察暴行」等標語貼在行政大樓外。