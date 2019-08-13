【逃犯條例】城大設緊急事故應變小組　支援教職員及學生

香港城市大學今日（13日）表示，因應8月11日香港社會民情急劇升溫，已成立緊急事故應變小組，由副校長（學生事務）葉豪盛及副校長（行政）李惠光統領，為教職員及學生提供適切的支援、處理應急情況。

城大今日（13日）表示，因應香港社會民情急劇升溫，已成立緊急事故應變小組協助師生。（資料圖片）

緊急事故應變小組成員包括學務長崔永康、傳訊及公關處署理處長袁國傑及學生事務處督導事務主任龐婉蘭。城大指，大學教職員及學生如需協助或發現特別狀況，可通過學務長崔永康及學生發展處團隊，與緊急事故應變小組聯絡。

城大重申，尊重和平、理性及非暴力的活動，不能容忍任何形式的暴力行為或是言語暴力。

校方又指，原擬於8月14或15日主動邀請城大同學，準備就緊急事故應變方案公開討論，但遺憾學生會未能就會面安排達成共識。

學生會臨時行政委員會在Facebook專頁發文指，校方只委派副校長（學生事務）葉豪盛及副校長（行政）李惠光與學生公開交流，但校長郭位「依舊選擇躲於辦公室中拒絕公開對話」，對此深感遺憾。

臨時行政委員會批評，校方混淆視聽，其「公開會面是由校方主動提出」的說法是完全失實及極具誤導性，對此表示強烈不滿。