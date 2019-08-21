港大高層人事變動　副校長賀子森及康諾恩以個人原因請辭

港大校長張翔今日（21日）向教職員發電郵，宣布副校長（行政及財務）康諾恩及副校長（研究）賀子森均以個人原因請辭。接近港大高層消息人士向《香港01》證實有關消息。 《香港01》已就事件向港大查詢，正等候回覆。

有港大職員向《香港01》表示，校長張翔今日向全體教職員發電郵，宣布大學的高層人士變動。（受訪者提供）

有港大職員向《香港01》表示，校長張翔今日向全體教職員發電郵，宣布大學的高層人士變動，副校長（行政及財務）康諾恩（Cannon, Steven J.）及副校長（研究）賀子森，最近以個人原因辭去副校長職務，兩人的辭呈分別將於本年10月1日及2020年2月1日生效。

張翔於信中未有就兩人離職作進一步解釋，僅表示康諾恩及賀子森將分別返回英國及新加坡，並指過去兩人為港大貢獻良多，感謝他們的付出。張翔表示，會立即就兩個副校長職位展開全球招聘，以確保順利交接。

港大副校長（研究）賀子森最近以個人原因辭去副校長職務。（資料圖片／歐嘉樂攝）

根據港大網頁資料，康諾恩於2013年8月加入港大任職副校長（行政及財務），至今服務已屆6年，參考過往報道，康諾恩於2016年獲續約至2023年；賀子森則於2015年加入港大任職副校長（研究），至今服務僅4年。連同去年12月辭去副校長的高為元，自校長張翔上任至今，共有3名高層辭職。

賀子森去年3月接受《香港01》專訪，當時張翔即將上任校長一職，賀認為，戴上有色眼鏡看張翔很不合理，他強調看待校長人選時，不應以其膚色作判斷標準：「佢（張翔）唔係內地標準，唔係美國標準，係國際標準。」據了解，賀子森已另覓新工作，返新加坡後會專注研究。