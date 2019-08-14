港大首取消入學禮　改由學院自行安排　學生會：或與社會氣氛有關

《逃犯條例》修訂引發的政治風波未有平息，香港大學今日（14日）確認今年首次取消已沿用近20年的新生入學禮，改由十個學院安排「更切合學院風格和增加新生與學院內師生互動的活動」。 港大學生會署理會長黃程鋒估計，相關做法可能與近兩個月的社會、政治氣氛及「反送中」運動升溫有關，但他強調校方應親自解釋取消原因。

港大決定取消今年新生入學禮。（資料圖片）

港大回覆查詢時表示，目前的新生入學禮方式沿自1999年，大學不時檢視活動內容及形式，今年決定作出變更，由十個學院安排更切合學院風格和增加新生與學院內師生互動的活動，開展新學年。

惟港大未有解釋變更原因，只表示港大過往舉行過不同形式的新生入學典禮和活動，例如：新生研討會（Freshmen’s Conference）、迎新日、新生歡迎會、大學入學典禮等。

參考港大網頁，截至今日傍晚6時，網頁仍顯示，8月28日上午10時將舉行新生入學禮。

截至今日傍晚6時，港大網頁仍顯示8月28日上午10時將舉行新生入學禮。（網頁截圖）

港大學生會將召開會議商討如何應對

港大學生會署理會長黃程鋒表示，早前曾有校方人士向他提及，有打算取消今年的開學禮，但當時校方仍未有最終決定。

黃估計，校方取消開學禮可能與近兩個月的社會、政治氣氛及「反送中」運動升溫有關。他將於今晚召開的評議會會議中討論如何應對，同時期望校方應親自解釋取消原因。

其他院校的開學禮安排方面，浸大發言人表示，大學會考慮所有相關因素然後作出決定。