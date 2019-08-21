國際學校男生涉姦女同學　事主送被告回家被性侵　事後曾服藥自殺

國際學校就讀的男生，在蘭桂坊消遺時不勝酒力，由一名女同學送返摩星嶺的住所時，男生涉嫌將同校女同學強姦，男生否認指控，案件今（21日）在高等法院開審。控方開案陳詞透露，女事主被姦後曾服藥自殺及割手，她在事發逾半年後才報警。

被告陳明熙被控強姦，案件在高等法院審理。(資料圖片)

被告曾多次向事主示愛被拒

被告陳明熙，19歲，被控於2017年5月1日，在薄扶林摩星嶺一單位內強姦X。被告和事主X在案發時同為17歲。

X透過視像系統作供，透露她曾和被告就讀同一間國際學校。她透過朋友介紹認識被告，3人曾一同外出。X續指，被告曾多番示愛，但X斷然拒絕對方。

被告要求事主送他回家

於2017年4月30日晚上，被告、X和朋友相約到蘭桂坊的酒吧消遣。X稱她飲了7小杯伏特加，她不知被告飲了多少，但應該不及她多。惟她察覺被告不勝酒力，要求X送他返家。X和友人與被告遂一同乘搭的士離開，友人先下車，X則陪伴被告返家。

著事主在床上休息

惟到達被告的住所後，被告的雙親從房間走出來，其母親把藥物給予被告。X之後扶被告到廁所，被告要求X到他的床休息。她卻在床上睡著了，當時僅穿內褲的被告，突壓在X身上，並捉住X的雙手。

事主作供痛哭

大驚的X不斷哭泣，並試圖推開被告但不果。被告又掀起她的裙，拉低其內褲，並一度稱會使用安全套。他最終在沒有使用安全套下，強姦X。X庭上講及被性侵的過程時，不禁痛哭。

X被性侵後不知所措，被告則抱頭入睡。她於同日早上5時半離開被告的住所，並到其男朋友住處，透露遭被告性侵。

控方案情續指，X在同年5月4日，割手和服藥圖自盡，被送院救治，而她於同年12月報案。

案件編號：HCCC57/2019