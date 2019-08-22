內地記者陳曉前被指拍攝港記者大頭被圍　廣東記協譴責：粗暴無理

廣東廣播電視台香港記者站站長陳曉前在警方周二（20日）記者會上，被發現不時拍攝記者大頭相，在記者會結束後遭本地記者質疑記者身份，要求解釋拍照用意。 廣東省新聞工作者協會周三（21日）發表聲明，強烈譴責粗暴無理侵犯記者正當採訪權益行為。

聲明指，陳曉前在香港警察總部新聞發布會現場進行正常採訪後，被部分香港媒體記者圍堵，並質疑其記者身份和正常採訪工作方法。協會表示會高度關注，強烈譴責部分香港媒體記者，粗暴無理侵犯記者正當採訪權益的行為。

廣東廣播電視台香港記者站站長陳曉前被揭在警方記者會拍攝本地記者大頭相，遭本地記者質疑記者身份，要求解釋拍照用意。（資料相片/許繁栩攝）

稱讚陳曉前被圍時表現專業且克制

聲明指出，新聞工作者依法享有不容侵犯的人身權及採訪權，認為部分香港記者的粗暴行為，是對新聞工作者人生自由和正當採訪權益的侵害，也是對新聞自由的踐踏。協會表示，堅決支持新聞工作者的正當採訪活動，並呼籲相關部分媒體正視錯誤言行，「還香港一個公平、公正的新聞採訪氛圍。」

聲明亦稱讚被圍堵記者陳曉前在遭受不公時表現專業且克制，向她表示敬意；而對她遇到的不公遭遇表示關心和慰問。

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陳曉前微博拍片原因：客觀真實呈現新聞

陳曉前被圍後在微博撰文，指周二的遭遇「實在是令人氣憤之極」。她解釋說，因相信「時間就是生命」，為了能快速將現場記者會情況回傳到公司平台，因此即場拍攝片段，並透過微信傳送，「到了提問環節，為了讓後方編輯了解前方的情況更為詳盡，我將記者的提問也都進行了拍攝和回傳，包括新華社記者的提問。」

陳指在會後，一份本港報章的記者立即走過來質問，要求查看採訪證正件，「真是匪夷所思啊！大家都是記者，都有採訪的權力。警方讓我入場採訪就已經證明了我的合法身份。」

她反問記者會難道不應該記錄記者的提問和被提問者的回答，「大家都是同行，客觀真實地呈現新聞發布會的現場報道，難道不是我們每一個新聞記者應該具有的專業精神嗎？」