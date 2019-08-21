內地記者陳曉前被指拍攝港記者大頭被圍　廣東廣播電視台強烈譴責

廣東廣播電視台香港記者站站長陳曉前在警方周二（20日）記者會上，被發現不時拍攝記者大頭相，在記者會結束後遭本地記者質疑記者身份，要求解釋拍照用意。 廣東廣播電視台周二晚發出聲明，指陳是登記在冊記者，新聞報道表現突出，對她受到不禮貌對待表示強烈譴責。

廣東廣播電視台香港記者站站長陳曉前被揭在警方記者會拍攝本地記者大頭相，遭本地記者質疑記者身份，要求解釋拍照用意。（許繁栩攝）

廣東廣播電視台：陳曉前遭部分香港記者圍堵

廣東廣播電視台的聲明指出，陳曉前周二到警方在警察總部的新聞發布會，現場進行正常採訪，「會後，有部分香港記者對陳曉前女士進行了圍堵，質疑其記者身份以及她正常的採訪工作方法」。該台嚴正聲明，陳為該台香港記者站站長，「是中華人民共和國國家新聞出版廣電總局登記在冊的記者」，她是優秀記者，在各種重大事件、重要活動的新聞報道中表現突出，獲得多次嘉獎。

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廣東廣播電視台形容陳曉前「遭受到的不禮貌對待」，予以強烈譴責；同時呼籲香港有關方面採取切實措施保護新聞記者應有的權益，「營造一個公平、安全和穩定的新聞採訪氛圍」。

陳曉前微博拍片原因：客觀真實呈現新聞

陳曉前在微博撰文，指周二的遭遇「實在是令人氣憤之極」。她解釋說，因相信「時間就是生命」，為了能快速將現場記者會情況回傳到公司平台，因此即場拍攝片段，並透過微信傳送，「到了提問環節，為了讓後方編輯了解前方的情況更為詳盡，我將記者的提問也都進行了拍攝和回傳，包括新華社記者的提問。」

陳指在會後，一份本港報章的記者立即走過來質問，要求查看採訪證正件，「真是匪夷所思啊！大家都是記者，都有採訪的權力。警方讓我入場採訪就已經證明了我的合法身份。」

她反問記者會難道不應該記錄記者的提問和被提問者的回答，「大家都是同行，客觀真實地呈現新聞發布會的現場報道，難道不是我們每一個新聞記者應該具有的專業精神嗎？」