【逃犯條例】中大立庫存文檔　朱福強：南韓光州事件亦有設檔案館

反修例風波持續，中文大學擬收藏相關文檔及錄影，並建立資料庫。政府檔案處前處長、檔案行動組副主席朱福強今(22日)於新城節目表示，相關工作不簡單，實物以外，需同時摘取於社交媒體上可反映時代的經濟及文化現象，亦要有檔案專家及鑑定物件真偽的電腦工程師組成。他又提到，韓國亦有就光州事件設立檔案館。 多年來力推檔案法立法的朱福強又指，資訊自由法及檔案法，協助政府將公職存檔，及容許公眾於封存期後查閱，於自由社會重要，法改會檔案法小組已完成諮詢，他相信受到目前局勢影響，報告出爐無期，但他又指，諮詢報告本身具傾向性。

立法會檔案館，有保留立法會及回歸前的立法局機密檔案。（資料圖片 / 張浩維攝）

檔案在封存期後需可讓公眾查閱

朱表示，理想的檔案法是需要規範公職人員立檔、存檔，及專業管理，當公事完結後，需移送往檔案處，再由專員鑑定保留價值，他又提到，進館檔案待一般封存期完結後，需開放予公眾查閱，「邊個都可以睇到」。他續指，另一相關的資訊自由法則牽涉現行檔案，他形容，兩法是新聞工作者最厲害武器，他解釋，倘無檔案法，「可唔立檔、唔存檔，乜都無，乜都查唔返」。



朱福強表示，資訊自由法及檔案法，於自由社會重要，猶如倚天屠龍。他又提到，即使設有資訊自由法，倘乏檔案法，不需設檔的大前提下，亦是無用。



他續指，去年10月法改會檔案法小組研究歷時5年，並已完成諮詢，正等待最後報告，預計年底有結果，惟估計現時因局勢關係無期。他認為諮詢文件不稱職，字裡行間帶有傾向性，包括公務員、公營機構不需負刑責。朱福強又指，本港缺乏相關專才，他遂開設一年制深造文憑課程，內容包括學習如何註錄、保存，電子檔案管理等。



他認為，立法後公務員有法可依，「點會影響士氣？」，他又認為刑罰最重涉及惡意銷毀證據，惟公務員一般不敢如此行事，多由「大老闆」下令，「(諮詢文件)係替他們講說話。」

要保存實物外亦要摘取社交媒體文化現象



對於保存社會運動，包括反修例風波、雨傘運動等，他認為工作亳不簡單，實物以外，需同時摘取於社交媒體上可反映時代的經濟及文化現象，亦要有檔案專家及鑑定物件真偽的電腦工程師組成。他續指，連儂牆等實體亦反映時代思緒，亦要思考如何保存，包括數碼化及取範本。他又提到，韓國政府亦有就光州事件設立檔案館。