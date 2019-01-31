【沙中線】紅磡站施工紀錄缺失　前檔案處長籲《檔案法》規管港鐵

沙中線醜聞愈揭愈多，政府主動公布，沙中線紅磡站三處工程竟有四成紀錄缺失，港鐵更指無法找回，卸責承建商禮頓。 法律改革委員會正就《檔案法》立法諮詢，建議的法律規管範圍並不包括公營機構以及港鐵。前檔案處處長認為，港鐵雖是上市公司，但政府作為大股東，工程和營運涉及重大公眾利益，建議港鐵及其他公營機構，應納入《檔案法》規管範圍。

港鐵沙中線紅磡站被揭發三處新位置，缺失紀錄和擅改圖則。（資料圖片 / 林若勤攝）

法律改革委員會正就《檔案法》立法諮詢，諮詢期至今年3月5日。根據諮詢文件，公營機構並不包括在該法例適用範圍。

文件指，公營機構包括法定組織、接受政府經常撥款的非政府機構、慈善及宗教團體以及私營機構，在實質管理及保存檔案方面，均不受政府的檔案管理行政機制規管。換言之，本身是上市公司、政府為大股東的港鐵，並不在未來《檔案法》的適用範圍。

前檔案處處長朱福強建議，將港鐵納入《檔案法》規管。（資料圖片 / 林若勤攝）

不入檔案法 文件或可銷毀隱藏

沙中線紅磡站有擅改設計問題，北面隧道有四成施工紀錄缺失。問題背後，按目前的公開資料守則，公營機構是自願採納或另外實施公開資料政策。

前政府檔案處處長朱福強關注，四成記錄缺失，有關問題揭露，現時承辦政府工程的機構對於檔案的立檔、保存及管理是「無皇管」，連最基本的檔案立存都無規管。他認為，港鐵雖是上市公司，但政府作為最大股東，港鐵亦是政府最大的公共基建承辦商，受益於公共工程，涉及極大的公眾利益，該機構及政府絕對有責任監管有關文件記錄的完整。

令他更憂心的是，即使法改會正就公開資料守則展開建議諮詢，但從諮詢文件可見，是傾向就算將來立法，也不會涵蓋公營機構，就政府及公營機構的公職人員若意圖阻礙披露資料，如涉更改、銷毀或隱藏，相關行為的刑責卻未明，形同繼續「可以無法無天！」若他日再發生類似沙中線事件，真相難尋，受害的都是普羅市民，希望公眾能關注法改會有關的諮詢建議。