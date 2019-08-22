【遊台注意】熱帶風暴白鹿周六最影響台灣　本港週末天氣酷熱

天文台指，熱帶風暴白鹿於今日（22日）本港時間上午十時集結在台灣高雄東南約1190公里，預料會向西北移動，並將轉變成強烈熱帶風暴。 在台灣，台灣中央氣象局預料周末白鹿會直撲台灣，為當地帶來強風暴雨。若行進方向及速度不變，最快明天（23日）將陸續發出颱風警報。 而本港，天文台預測未來數天氣溫反覆，周六（24日）最高氣溫料高達34度，但下周一（26日）回落至31度。

台灣的中央氣象局預料，周六（24日）是「白鹿」最影響台灣的時候。（台灣中央氣象局）

天文台指，熱帶風暴白鹿於今日本港時間上午十時集結在台灣高雄東南約1190公里，預料會向西北移動，並將轉變成強烈熱帶風暴。

台灣中央氣象局則預測，周六（24日）是白鹿影響台灣最明顯的時候，指如果未來白鹿行進方向及速度不變，最快明天（23日）早上發布海上颱風警報，晚上發布陸上颱風警報。

天文台預料未來幾天陰晴不定。（天文台九天天氣預報）

據本港天文台九天天氣預報，位於南海北部的低壓槽將會減弱，而未來一兩日高空反氣旋會影響本港。天文台預料熱帶氣旋白鹿，會在未來一兩日橫過西北太平洋，並在週末期間影響台灣至中國東南沿岸一帶。而受其外圍下沉氣流影響，星期六本港天氣酷熱。預料一股偏南氣流會在下週初為本港帶來驟雨。

未來九日天氣不穩定 周六最高34度

天文台預測未來九日的天氣不穩定，大致多雲有驟雨。星期六會先酷熱及有煙霞，最高氣溫將高達34度，然後稍後時間有狂風雷暴。其後氣溫逐步遞減，至下周一（26日）最高氣溫預料為31度，其後氣溫將再度回升。