【逃犯條例】多間酒店盛傳下令員工放無薪假　工會憂風氣蔓延

反修例風波持續，訪港旅客人數減，另逾10個國家及地區，對本港發出不同程度的旅遊警示，旅遊業首當其衝。據悉，尖沙咀洲際酒店發內部電郵，要求員工今明兩個月，放取年假及無薪假；另行內亦流傳，長實旗下酒店亦有類似做法。有工會憂慮資方以共渡時艱為由，將成本轉嫁，並向員工開刀，亦擔心放無薪假的風氣會逐步蔓延。 另外，酒店及餐飲從業員協會亦發聲明指，訪港旅客急跌超過40%，呼籲僱主勿迫令員工放取無薪假。 《香港01》已向洲際酒店及長實旗下酒店作出查詢，正待回覆。

工會代表認為，洲際酒店要求員工放無薪假是做壞先例。(洲際酒店官網截圖)

職工盟飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興表示，日前接獲洲際員工消息，指公司發出電郵，表明酒店受社會事件影響，酒店入住率和餐飲收入下跌，為免進一步出現赤字，要求員工放取年假及無薪假。

曾接獲洲際員工消息指公司要求放無薪假

何續表示，有關安排令員工反彈，有指資方隨後追加電郵，態度放軟，包括「撤回」下月無薪假安排，先清大假為主。有員工則私下吐苦水指，公司賺錢時員工難分杯羹，但生意下滑時，便旋即向員工開刀，且酒店近月亦減少聘用「炒散」，變相正職需兼顧更多工作。

何又提到，不僅酒店業，部分酒樓亦受到影響，據工友反映，有酒樓亦口頭要求員工放無薪假，但無提到為期多久。他憂慮資方走法律罅，要求員工放取無薪假的做法先例一開，風氣會逐步蔓延至酒店業。

《香港01》已分別向洲際酒店、長實旗下海逸國際酒店集團作出查詢，正等待回覆。

勞聯香港旅遊服務業員工總會主席高浚杰則指，暑假是旅遊旺季，且隨著高鐵及港珠澳大橋開通，旅行團原料增加，惟受局勢影響，不少領隊、導遊生意大減，部份日子無工開；旅遊巴界亦受累，不少司機人工按底薪及獎金，與接單數量計算，中港及海外接待旅行團減少，亦令他們收入縮水。

酒店及餐飲從業員協會聲明 呼籲僱主勿迫員工簽無薪假同意書

工聯會酒店及餐飲從業員協會今亦發聲明指，暑假檔期訪港旅客急跌超過40%，業界已有風聲要求員工開始清假及計劃放取無薪假，呼籲僱主勿迫員工簽署無薪假同意書，因或會違反僱傭條例，聲明又提到，較早時期因市道暢旺，即使人手不足，酒店業員工也與公司胝手胼足，為取得更佳業績而拼搏，僱主千萬不要因現在營業環境變差之時，便對員工開刀，工會呼籲酒店業同心共渡時艱，也期望社會盡快恢復秩序，還社會安寧。

姚思榮則憂慮，本港酒店已現「冧價潮」，憂慮若社會衝突持續，會進一步影響旅遊和零售業。(資料圖片)

旅遊界立法會議員姚思榮接受傳媒訪問時則稱，本港酒店出現「冧價潮」，房租大跌3至5成，憂慮若社會衝突持續，會進一步影響旅遊和零售業。