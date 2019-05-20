失業率連續第13期維持2.8%　受惠訪港旅遊業　零售業等失業率續跌

本港失業率繼續保持平穩。政府統計處今日（20日）公布2019年2月至4月，經季節性調整的失業率為2.8%，連續第13期維持同等水平。 勞工及福利局局長羅致光指，多個主要服務行業的失業情況均見改善，預料，勞工市場短期內料會維持大致穩定，但鑑於外圍環境仍具挑戰，政府會密切留意本地勞工市場的發展。

羅致光指外圍環境仍具挑戰，政府會密切留意本地勞工市場的發展。（資料圖片）

政府統計處數據顯示，總就業人數由2019年1月至3月的386萬人，上升至2019年2月至4月的386.5萬人，增加約4,600人；同期的總勞動人口亦由397萬人上升至397.7萬人，增加約6,500人。

同時在失業人數方面，亦由2019年1月至3月的11萬人上升至2月至4月的11.2萬人，增加約1,900人；同期就業不足人數則由38,900人下跌至38,00人。

勞工及福利局局長羅致光指，勞工市場維持偏緊，多個主要服務行業的失業情況均見改善。其中受惠於訪港旅遊業持續擴張，零售、住宿及膳食服務業的失業率進一步下跌。

他預料，勞工市場短期內料會維持大致穩定，但鑑於外圍環境仍具挑戰，政府會密切留意本地勞工市場的發展。

勞工處將辦「香港國際機場職業博覽會」約有50僱主參與

另外，勞工處將於5月31日至6月2日在會展與香港機場管理局合辦「香港國際機場職業博覽會2019」，提供大量有關航空業及機場運作的職位空缺。勞工處亦將於6月20日至21日在油塘社區會堂舉行「東九龍招聘會」，屆時約有50個僱主參與。