【機場集會】民航工會反對周六「和你塞」　促法院延長機場禁制令

《逃犯條例》修訂風波持續逾兩個月，早前有女示威者疑被布袋彈重搶右眼，引發多人到機場集會，一度癱瘓機場運作，近日再有網民計劃周六（24日）發起「和你塞」的堵塞機場行動。民航系統七間工會今日（22日）發聲明表示，強烈反對堵塞機場，形容此舉不負責任，要求示威者停止衝擊機場。聲明又稱，要求機管局向法庭申請延長禁制令時限，禁止妨礙機場運作。

早前有大批示威者到機場集會。（資料圖片／鄭子峰攝）

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香港民用航空事業職工總會、香港航空貨運及速遞業工會、香港航空業總工會、香港空運貨站職工會、香港機場地勤服務職工會、香港機場餐飲業僱員工會、國泰航空服務職工會等七間工會發聲明，表示8月13、14日的機場集會，已嚴重損害香港機場的聲譽和經濟，「帶來不可估量的損失」。

對於再有網民發起周六堵塞機場，聲明強調：「堅決反對任何以達到政治目的而影響機場運作的行動」，呼籲示威人士停止衝擊機場，不要再以香港經濟命脈作賭注。

另外，因應早前的機場集會，法庭已發出臨時禁制令，嚴禁任何人妨礙機場正常運作。聲明指，要求機管局向法庭申請延長禁制令時限；並對任何違反法庭禁制令，又未向警方申請及獲不反對通知書的示威行動嚴正執法，保障市民的利益。