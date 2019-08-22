女西醫處方過敏藥物　哮喘病人腦缺氧亡　醫委會判停牌半年緩刑

註冊女西醫范思遠被控於2013年明知病人有藥物過敏，但錯誤處方藥物，令64歲女病人陳淑珍（譯音）因藥物敏感引致哮喘病發，併發腦缺氧及肺炎死亡。醫務委員會今日（22日）就此案件展開紀律聆訊，裁定范思遠專業失當成立，判停牌6個月，緩刑3年，並要求她在一年內完成安全處方藥物課程。

出席聆訊的范思遠對於開錯藥的指控不作抗辯。控方陳詞透露，死者陳淑珍有10年哮喘病歷，並對非類固醇類消炎止痛藥(NSAID)、阿士匹靈等多種藥物敏感。她自2005年在范思遠醫生工作的診所求診，近8年間求診37次。2011年，陳曾向范出示伊利沙伯醫院發出的藥物敏感卡，而范亦承認得悉陳的藥物敏感情況。

至2013年6月3日，病人陳淑珍因持續超過一星期的咳嗽、發燒等呼吸道感染徵狀向范求診，范醫生給她處方NSAID類藥物服他靈「Voltaren」。她服藥後，出現藥物過敏誘發哮喘病發，導致呼吸困難及胸口痛等情況。她即日被送往伊利沙伯醫院治理，其後病情惡化，轉往深切治療部救治。陳的腦部受到不可逆轉的損傷，陷入深度昏迷，於同月24日因併發肺炎死亡，終年64歲。

15%哮喘病人對NSAID類藥物過敏

專家證人鄔揚源醫生指出，成人哮喘患者當中，約有10至15%對NSAID類藥物過敏。部分病人對某種NSAID類藥物過敏，不一定對所有NSAID類藥物敏感。他提醒醫生對患藥物過敏的病人應持保守態度，謹慎處方藥物。

辯方律師求情時指范思遠深感悔意，事發後已採取行動避免重犯錯誤。范在事發後，在所有有藥物過敏的病人醫療紀錄均貼上紅色標示，並用紅筆寫明病人的過敏情況。他續指陳過去曾服用范處方的NSAID類藥物，沒有出現異樣，認為悲劇因醫生與病人缺乏溝通而發生。

研訊小組經過討論，判處范思遠從醫生名冊除名半年，緩刑三年。范需要在緩刑期間接受監察，並在一年內完成安全處方藥物課程。研訊小組主席劉允怡指出，醫生處方藥物時應平衡風險，因病人的藥物過敏情況可能就身體狀況有所不同，醫生須考慮轉為處方其他藥物或不處方藥物。