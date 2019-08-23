【深圳先行示範區】劉佩瓊指顯示中央放寬地區管治：可能超越香港

中共中央和國務院早前公布《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，前港區人大代表劉佩瓊今出席新城電台節目時認為，措施顯示中央放寬地區管治，減少對地區發展的規限。她又認為，深圳「好可能」超越香港：「唔係中央對深圳特別好，而係香港唔爭氣！」 她指出，深圳是移民城市，流動性強，金融變得開放，吸納大批高端人才到深圳發展，孕育不少優質高技術的現代化城市人才。

批香港唔爭氣

深圳本來已屬經濟特區，劉佩瓊在電台節目中提到，經濟特區本來已有特殊地位，是次提到要將其提升成為「中國特色社會主義先行示範區」，其實是為了要令深圳成為全國的大城市典範。她稱深圳現時已擺脫過去設下的諸多限制，如航運、經濟、海運等等，認為深圳野心大，認同或會超堪上海、北京。

她又認為，措施反映中央對地區管治開始放寬，減少規限。而隨深圳轉型，她指過去內地改革開放要依賴香港，但現時依賴性已經很低，認為香港他日會「貿易都會跑輸」。她稱當內地整個中國沿海都國際化後，「（貨物）仲使乜嚟香港呢？」

劉佩瓊又提到，香港過去曾經是會議中心，現時卻因為示威遊行「搞亂晒」。她又直言，「香港肯定要依附內地」、「深圳好可能超越香港」，直批「唔係中央對深圳特別好，而係香港唔爭氣！」