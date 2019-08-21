深圳成「先行示範區」威脅港地位？　陳茂波指香港有很多制度優勢

中共中央和國務院日前印發《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》（以下稱《意見》），支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」，指出有利於更好實施「粵港澳大灣區戰略」、豐富「一國兩制」事業發展新實踐，以及率先探索全面建設社會主義現代化強國的新路徑。 被問到香港的經濟地位會否被深圳替代，陳茂波指出香港有制度優勢，包括「一國兩制」優勢、國際化、知識產權優勢、司法獨立和施行普通法制，認為最重要是香港需不斷提升競爭力，「令我哋跑喺前面」。

中共中央和國務院日前印發《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》（以下稱《意見》），支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」。

陳茂波指出，粵港澳大灣區規劃綱要提出九市兩區應協調錯位發展，各自發揮長處及協同效應，他認為深圳作為香港的鄰居，港深可互補不足和互相協助發展的空間，又認為先行示範區總體而言是希望各市各區一起提升競爭力。

他以創科為例，指深圳創科發展非常成功，而香港高等院校在創研上比深圳院校，近年政府亦積極擴充科學園、數碼港的科研設施，吸引外國大學、科研機構落戶，加上河套區正在興建，認為港澳在創科發展上有互補空間。

他又指出，若香港手持知識產權，生產等後續工作放在深圳等內地城市，對香港有很多經濟好處，他以手提電話生產為例，指手提電話最賺錢並非在於生產。

至於香港經濟地位會否被深圳威脅和替代，陳茂波指出，香港擁有制度優勢，包括「一國兩制」優勢、國際化、知識產權優勢、司法獨立，加上與倫敦和紐約一樣施行普通法制，認為最重要是香港需不斷提升競爭力，「令我哋跑喺前面」，又形容香港是內地與國際接通的大門。