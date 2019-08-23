【逃犯條例】愛護香港力量組織逾30人　到旺角警署支持警方執法

修例風波6月至今仍未被解決，愛護香港力量今日（23日）組織約30多人到旺角警署支持警方執法。愛護香港力量秘書長李家家表示，近日警方辛苦地守護城市及市民的生命財產，希望出一分力支持他們。愛護香港力量指，將向旺角，黃大仙警員宿舍及元朗警署贈送20箱蜜糖，希望慰勞警員及其家屬。

愛護香港力量今日約30多人到旺角警署支持警方執法。（王珮殷攝）

愛護香港力量副秘書長李家家指，今日共組織約300人到旺角，黃大仙及元朗警署致送蜜糖供警員，每個警署約有50人及當區的居民出席。她表示近日警察工作辛勞，希望蜜糖能夠慰勞熬夜工作的警員。

被問到選擇3間警署的原因，她則表示沒有特別選擇，只是旺角，黃大仙及元朗警署較有代表性；她指，旺角及元朗警署要處理近日的衝擊，承受很大壓力；而黃大仙的紀律部隊宿舍被衝擊，傷害到無辜的警員家屬，與爭取五大訴求無關。

李家家表示尊重示威者的言論自由，但覺得凡事都要有個合理底線，不應影響到別人。（王珮殷攝）

李家家表示，幾個月來不停看到社會上有人出來進行衝擊，很需要警方去維持治安，市民才能安心繼續在香港生活。市民將生命財產交到警察身上，並不希望見到社會變成現在這樣。

她又表示，自己很尊重言論自由，即使只有一個人不滿意都可以出來發聲，但是不能影響到其他人。她強調爭取所謂民主或自由，都應該有合理底線。她重申：「最重要的是你有你的自由，我也有我的自由；你有你的權利，我們也有我們的權利。」

她亦認為示威者的權利不能超越普通市民的權利，指示威者可以發聲，但普通市民也可以要求社會有寧靜的生活。這個社會仍然需要有人繼續去上班，她續指「別人願意上班你就不能阻止他們。」

被問到未來的三罷新的行動，她表示無論示威者採取任何行動都是他們的自由及意願，但不希望他們強迫別人也要這樣做，或以所謂違法達義的方法去阻礙別人的意願的事。