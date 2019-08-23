【逃犯條例】眾志鄭家朗籲政府應反思學生罷課因由　促聆聽訴求

新學年即刻開始，由大學至中學都有人號召罷課行動，香港眾志聯同多個學界組織發起9月起逢周一罷課，促請政府回應民間就反修例爭議提出的五大訴求。眾志副主席鄭家朗今早（23日）在港台節目表示，學生參與罷課需要作出不少犧牲，有機會面對學校的處理，認為政府應反思為何學生會不惜代價走上街頭；城市大學學生會署理外務副會長邵嵐指出，罷學並非一個消極和自毀的行動，而是學生在一個和平、理性和非暴力的環境下表達自己。

香港眾志鄭家朗認為，罷課是學生展現其犧牲精神。（資料圖片／盧翊銘攝）

社會衝突存在校內及校外

反修例爭議觸發大專生和中學生發起9月罷課。香港眾志副主席鄭家朗今早在港台節目《千禧年代》表示，學生參與罷課需要付出代價，例如中學生有機會被記過或處分，認為罷課是學生展現其犧牲精神，政府需要反思為何中學生要不惜代價抗爭。對於教育局長楊潤雄向全港中小學發出指示，希望學校成為學生的安全網及避風港，反對利用罷課作政治籌碼；鄭家朗認為，學生亦對學校有期望，希望校方可向他們表達聲音，但社會實況反映年輕人的聲音不被重視，故要用另一種方式表達。

他指，社會衝突在校內和校外都存在，並非在校內建立安全網，就代表學生可以安然身處在安全的社會環境中。

教聯會堅決反對罷課

出席同一節目的城市大學學生會署理外務副會長邵嵐表示，學生發起罷課不罷學的活動，學生在一個開放的平台中與其他支持反修例的同學討論和學習，希望校方能理解，她正與學校商討補課和補考等安排。邵嵐說，教師除了有責任教育學生課本上的知識外，亦有責任教育學生其他公民知識，老師自身的行為亦是其中一種教育。

被問到為何認為罷課能令政府作出回應，城市大學學生會署理外務副會長邵嵐在商台電台節目中表示，反修例運動至今，市民用了多項抗爭手法，但政府仍忽視訴求，在和平及勇武方式都使用過後，希望試一試罷課，她稱目前籌備罷課兩周，希望政府會在限期內回應，而期間亦會收集同學意見，了解若政府未有回應下的後續行動，包括考慮發起無限期罷課、全港三罷等。她又直言，大學生的彈性較高，但部分學系，如醫護系需要實習，強調大學生罷課非「零犧牲」。

教聯會主席黃錦良則強調，堅決反對罷課及教師參與罷課行動，認為會形響學校園作及學生的正常學習，他稱明白社會經歷了兩個多月的反修例運動，大家心情受到影響，但認為學生此時應刻專心讀書好好裝備自己。