78歲老翁「衰咸濕」姦4歲孫女　事後與妻指責孫女說謊　判囚11年

退休老翁兩年前在住所強姦年僅4歲的孫女，翌年再重施故技，但孫女的母親登門時發現兩人衣衫不整。孫女在母親查問下，投訴被性侵。而老翁在被捕後指自已「衰咸濕」，加上想測試會否性興奮，才以身試法。 老翁早前承認兩項強姦罪，高院法官今(23日)判刑時直斥老翁視孫女為洩慾對象，最終判他監禁11年。

78歲被告在高等法院承認兩度強姦4歲的孫女。(資料圖片)

現年78歲的被告早前承認兩項強姦罪，指他在2017年8至12月某天強姦當時4歲的事主X。他又承認在2018年8月6日，強姦當時5歲的X。

被告與妻曾指責孫女說謊

法官判刑時引述X的創傷報告，透露X在被侵犯後感傷心和憤怒，難以入睡，並害怕任何年纪的男性。報告又透露，事件曝光後，被告和妻子一度指責X說謊。

官指創傷報告令人心痛

報告續指，X的情況現已穩定，惟當她日漸長大，對性侵一事有所認知，或會影響其自我形象。此外，X的母親Y亦受事件影響，並自責未能及早發現事件。法官形容，創傷報告的內容令人感心痛和擔憂。

事主被性侵時曾稱覺痛

法官續指，被告違反誠信，並在沒有使用安全套下侵犯對方，而X被侵犯時非常年幼。而X在被強姦時曾表示感痛楚，但被告仍然繼續性侵。法官直斥，被告視X為洩慾對象。

事主母到住所時揭發

案情指，被告於自2016年初開始接X放學，並在附近公園等候X的母親Y。於2018年8月6日下午，事主母如常到公園接X，惟她不見X，遂前往被告的住所。惟她到該住所後，發現被告僅穿「孖煙通」，並替X穿上短褲。

而X在離開被告的住所後，X便透露：「爺爺除咗我條褲，用佢屙尿個patpat掂住我屙尿嗰度，我覺得好痕，好唔舒服。」

被告警誡下稱想試會否性興奮

事主母把事件丈夫，事件最終報警。被告被捕遭警誡，起訴他否認犯案，惟之後改口，謂：「我有攪過我個孫女。」

被告在錄影會面中稱，承認兩度侵犯X，但侵犯時其陽具未有勃起，亦沒有射精。他又指，把陽具插入X的下體，因想測試自已會否性興奮。被告續透露，因妻子的健康問題，和對方已一段時間沒有性行為。

案件编號：HCCC83/2019