【逃犯條例】港鐵葵芳站完成維修及清理　A、D出口恢復使用

《逃犯條例》風波持續，多次爆發警民衝突，警方多次以催淚彈驅散示威者，8月11日更於港鐵葵芳站內發射催淚彈，令站內充斥催淚煙，大批普通市民受影響。事後不少人批評警方於室內放催淚彈，質疑違反使用守則。 因應當晚事件，昨晚（22日）再有多名市民包圍葵芳站車站控制室，要求站長交待事件，期間有市民疑被港鐵職員襲擊。港鐵今早（23日）一度表示，葵芳站有部份設施受損壞，為方便調查事件及清理，該站A及D出入口會關閉；直至下午1時，港鐵指兩個出口可恢復使用。

今早葵芳站A、D出口範圍關閉。（香港01記者攝）

警方在葵芳站內發射催淚彈後，大批市民不滿，擔心催淚氣體會殘留於站內，部分市民曾發起自行到站清潔，之後又曾包圍葵芳站以表示不滿；另外亦有港鐵車長、站務人員以實名聯署，要求港鐵徹底清潔受催淚彈影響的車站。

昨晚(22日)再有市民包圍葵芳站車站控制室，要求站長交待事件，期間有人用膠紙遮擋閘口感應器，讓乘客「免費」進入；有人用噴漆在站內牆壁、售票機等塗鴉。另外，有一名男子聲稱被港鐵職員襲擊，受襲男子之後由救護車送往瑪嘉烈醫院治理；港鐵亦已就事件報警，不過尚未回應傳媒查詢。

因應昨晚事件，港鐵今早表示，由於葵芳站有部份設施受損壞，而且出現塗鴉，為方便清理現場，以及讓警方調查，該站A及D出入口的部份範圍會關閉。到大約下午一時，港鐵表示已經完成維修及清理，兩個出口可恢復使用。