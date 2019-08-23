【包圍葵芳站】港鐵外判保安疑打人　報案後48分鐘警察始到場

昨晚（22日）10時許，有十多名示威者及街坊，前往葵芳港鐵站包圍車站控制室，要求站長交待事件。期間有示威者用膠紙遮擋閘口感應器，讓乘客「免費」進入，示威者又包圍車站控制室。立法會議員梁耀忠到場了解事件。惟當中發生一宗襲擊案，一名示威者被「外判保安」打傷，報案後警員於48分鐘後始到場。

8月11日爆發連場「逃犯條例】反修例示威，觸發警民衝突。警方於港鐵葵芳站內施放催淚彈及橡膠子彈，有人質疑警方在室內施放催淚彈，違反使用指引，亦有醫生指催淚煙粉末可殘留在環境達一年。

遇襲男子受傷送院。(賴南秋攝)

昨深夜11時55，在場男示威者指一名男子打人。港鐵職員安排涉事男子，進入車站職員通道範圍。示威者指摘職員放走施襲人士，開始情緒激動。遇襲的黃先生表示，他當時質疑一名身穿黑衣、體型高大的男子為警員，對方否認，雙方爆言語衝突，對方突然襲擊其左面。黃先生稱不能接受動手，會保留追究權利。目擊者指，施襲者一拳打向黃先生左邊面部。

約15分鐘後，有港鐵職員指出，涉嫌施襲人士，為港鐵外判保安公司「國際永勝護衛管理有限公司」的「炒散」職員。港鐵職員向示威者解釋：「施襲者亦是年青人，行為衝動，他答應出來向受害者道歉。」

期間，示威者一直大叫「交人」，群情激憤。在場的立法會議員梁耀忠，嘗試調停，並建議遇襲的黃先生報警，因事件涉及刑事。黃隨後表示會先報警，並到醫院驗傷。但有示威者卻指摘梁耀忠，指警員到場只會釀成衝突，並指不相信警方。梁耀忠於凌晨零時約20分表示，港鐵職員已報警。

大約凌晨零時半，黃先生的女友人表示，會陪同黃到醫院。由於不相信警員，希望示威者可以協助留守現場，等待施襲者出現。黃隨後登上救護車送院治理，期間自行在面上敷冰袋。直至凌晨1時11分，最少10名警員到場，並進入港鐵職員通道內，其間示威者高呼「拉人」。至凌4晨1時半，警員將涉案男子帶上警車，開車不足30秒，警車進入了僅在一街之隔的葵涌警署。

警察公共關係科於凌晨2時24分，向傳媒發出通知，指凌晨零時23分，接獲葵芳鐵路站發生一宗襲擊案。一名年約20餘歲的男傷者，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。照此計算，即由接報後到首名警員抵達現場，花了48分鐘。約凌晨1時40分，站內已無警員，但站長仍在控制室內。有示威者不滿站長仍未就事件交待，用噴漆在站內牆壁、售票機等塗上「狗官」「交待」、「DLGH」、「狗PO」及「FREE HK」等字樣。

及至凌晨2時，在場有3名集會人士要求見記者。兩名分別姓黃及姓廖男子，向在場記者透露，葵芳地鐵站打人事件的報案人，在區議員及他們3人陪同下，進入葵涌報案室報案。完成後，他們三人打算離去向警員索取報案編號時，卻遭一名姓林的高級警員，以不良好的態度對待，斥他們三人「阻住做嘢」，但他們三人只是站在報案室門外。

未幾，該名高級警員斥他們衝擊警署，立即拉起閘門，將他們三人及在場兩名記者一併困住。他們引述有警員指：「你哋要報警定要走，都要出示身份證先」。最後，警方要求他們記錄身份證，及除下口罩拍照，方予他們離去，被困過程大約20分鐘。其中一名黃先生認為，他們只是去陪同報案人，根本沒有衝擊，不明白為何要禁錮他們。

直至凌晨2時半，餘下為數不多的示威人士在港鐵站內坐在地上，靜坐抗議。部份人則坐在售票機上。直至凌晨4時半，部份人仍在站外留守。