【機場禁制令】周六「和你塞」　機管局：阻塞機場道路或違禁制令

機場管理局向法院申請臨時禁制令，禁止任何人士非法地及有意圖地故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用，今日（23日）再獲法院延長禁制令。不過再有網民計劃明日星期六（24日）發起「和你塞」的堵塞機場行動，機管局今日指出，阻塞往來機場的道路，或可能構成非法地及有意圖地故意阻礙或干擾機場的正常使用的行為，而違反禁制令。

機管局申請臨時禁制令，禁止任何人在沒有任何合理原因下在機場任何部分遊蕩。（資料圖片 / 羅君豪攝）

反對《逃犯條例》修訂風波持續逾兩個月，航空業界及網民多次發動機場集會，惟引致機場癱瘓及有旅客被阻止進入禁區，備受爭議。機場管理局上周向法院申請臨時禁制令獲批，禁止進入機場客運大樓進行示威集會，也限制進入大樓，今日（23日）再獲高等法院頒令延長於13日起的臨時禁制令，經修訂後的臨時禁制令將維持現狀，直至法庭審訊或進一步頒令。

▼8月14日機場實施臨時禁制令後情況▼

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有網民發起明日進行「和你塞」的堵塞機場行動，呼籲參加者於早上7時至11時，使用機場鐵路、機場巴士、私家車等各種交通工具不斷來往機場，並順道去博覽會觀看《清明上河圖3.0》數碼藝術展，強調要和平進行，不叫任何口號，也不強行阻擋旅客、機組人員等進出客運大樓。

機管局今日下午表示，任何人士忽視遵守或遵照臨時禁制令，或任何人士援助或煽動、協助或教唆他人違反臨時禁制令，可能會被控以藐視法庭，並可能會處以監禁或罰款。發言人指出，阻塞往來機場的道路，或可能構成非法地及有意圖地故意阻礙或干擾機場的正常使用的行為，即或同樣違反臨時禁制令。

機管局重申，在機場客運大樓實施的進出管制安排將會繼續，只容許持有將於 24小時內的有效離港機票或登機證、以及有效旅遊證件的旅客，或持有相關證明文件的機場員工進入客運大樓範圍。在各個進出管制檢查站均有機管局員工及保安人員協助真正的旅客及機場員工進入客運大樓。