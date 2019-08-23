【機場集會】警發信要求交CCTV紀錄　律師：商戶承受民事索償風險

上周二晚（13日）機場集會，《環球時報》記者付國豪及一名內地漢遭示威者一度遭示威者包圍，並以索帶綑綁手腳。警方商業罪案調查科近日向機場商戶發信，要求索取集會期間的閉路電視畫面及八達通紀錄，以調查傷人案。有商戶職員認為「班年輕人無錯，錯就錯在林鄭」。律師表示，信件屬呼籲性質，商戶無責任應警方要求，提供閉路電視及八達通紀錄；商戶並有責任保障顧客資料，否則有可能承受顧客民事索償損失的風險。

三田製麵職員指，至少兩次有警員上門索取拎cctv片段。（香港01記者攝）

機場一間餐廳店員承認，公司早前收到來自商罪科的信，要求索取8月12至14日的閉路電視片段及八達通使用紀錄。他表示，暫時未知店舖經理會如何應對，但日前已有便衣探員上門，查詢索取cctv片段事宜，其間警員沒有透露索取用途，只問到「8月13日有冇開舖，幾點開舖？」。該名店員又表示，13日當晚，收到機場方面通知，「10點前好閂門，因為好快會有警察嚟」，經理立即落閘，未幾就見到大批警員衝入機場，一片混亂。

三田製麵的職員亦指出，至少兩次有警員上門索取拎cctv片段，包括8月12至14日，相信與示威搜證有關，估計是要搜出部分示威者去向。職員形容13日當晚集會尚算好和平，「班年輕人無錯，錯就錯在林鄭，搞到今日咁」。

在離境大堂不遠的精品店職員透露，近日有警員前來要求cctv片段就，「呢層全部都有問，佢哋有本簿記錄，逐家逐户咁去問，個個都被問匀，佢哋話要拎一啲線索，但無講乜，大家都估到咩事啦」。

就警方向機場商戶發信要求提供閉路電視畫面及八達通記錄，大律師陸偉雄表示，信件屬呼籲性質，商戶無責任向警方提供相關資料，可以不合作。倘無人提供資料，警方或向法庭申請搜查令，屆時商戶不可拒絕。但陸偉雄指出，申請搜查令須具針對性，並交代相關罪行，有合理的基礎下，要求商戶提供特定的人物資料。因為相關資料涉及個人私隱，不能過份要求提供資料。

陸偉雄認為，警方發信的做法是漁翁撒網，希望部分商戶應要求提供，其後查看所有資料調查事件。若警方稱為偵測罪行，商戶提供資料並不會違反《私隱條例》，說法過於簡單。因為商戶有責任保障顧客資料，警方要求便提供，輕則可能顧客不再光顧，重則承受遭顧客民事索償風險，例如無違法的顧客或向商戶追討，因行蹤披露造成的損失。陸偉雄建議商戶在提供相關資料前，徵詢律師意見。