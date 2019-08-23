【逃犯條例】陳帆證實港鐵正處理禁制令　消息：涉禁非乘客留站內

反修訂《逃犯條例》爭議仍未平息，過往一連串的示威遊行觸發多場警民衝突，警方更一度進入港鐵範圍內驅散示威者，且8月11日更分別在葵芳站施放催淚彈；以及於太古站使用胡椒球槍，導致大批市民不滿並多次圍堵港鐵站。 據消息人士透露，港鐵車務總監劉天成今日（23日）與員工召開內部會議，席間指現時情況已遠超港鐵所能接受的範圍，故港鐵有意仿傚機管局的做法，研究向法院申請禁制令，而港鐵亦已向其法律部徵詢相關意見，消息指當中或涉及禁止攜帶攻擊性武器進入車站範圍，又或禁止非乘搭港鐵的市民逗留車站內。《香港01》正向港鐵了解有關詳情。 運輸及房屋局局長陳帆在跨部門記者會上證實，由於港鐵不同車站近期均遭到肆意攻擊、破壞；而大批市民昨晚亦包圍港鐵葵芳站，引致A出口及D出口今早停止運作，造成當區市民不便，故證實港鐵正進行處理申請禁制令的工作。

港鐵職員以橙色膠帶封鎖站內近A、D出口方向閘口。（香港01攝）

批示威行動威脅市民人身安全

陳帆今日（23日）下午出席跨部門記者會時提及，過去一段時間港鐵不同車站均遭到肆意攻擊、破壞，且站內職員亦受到粗言穢語的謾罵。而大批市民昨晚包圍港鐵葵芳站，亦導致今早該站的A出口及D出口停止運作，造成當區市民不便，而示威行動對市民及員工人身安全亦構成威脅，故證實港鐵正處理禁制令工作。

港鐵葵芳站的A及D出入口範圍今早一度關閉，至下午一時起才恢復服務。（香港01攝）

非乘搭港鐵者不能逗留站內

據消息人士透露，港鐵正研究申請禁制令，且引述港鐵車務總監劉天成今日與內部員工會面期間，提及就連日來車站設施遭到不同程度破壞，是「遠超港鐵能夠接受情況」，故會仿傚機管局做法，擬申請禁制令，惟當中的內容細節仍未確實。

消息人士續指，港鐵申請的禁制令，當中或考慮禁止乘客攜帶具攻擊性武器進入車站範圍，以及非乘搭港鐵的市民不能逗留車站內。

禁違法違規行為、不影響市民出行

對於有關禁制令，陳帆解釋是防止或禁止違法違規行為，對市民出行不會構成影響，例如機場禁制令，對進出機場旅客乘搭航班是不會受影響，只是保安安排，要令市民預留更多時間。而這個例子引伸至港鐵，對一般市民不會受影響。

而港鐵昨晚（22日）發聲明公布車務新安排，指車站倘遇到緊急情況，或會在未有通知情況下，實施封站或即時停止列車運作。被問及相關措施會否觸動示威者情緒，繼而出現跳軌行為。陳帆未有正面回應，惟指出就示威、集會及抗議活動，港鐵、警方及政府部門長期緊密溝通，將視乎現場實際情況部署。

早前有反《逃犯條例》示威者堵塞機場，機場管理局上周二（13日）獲高院批出臨時禁制令，限制任何人干擾機場正常使用。案件今日（23日）在高院再訊，法官亦批准延長臨時禁制令。