【補種麻疹針計劃】衛生署公佈外傭26日起可到指定地點接種

衞生署衞生防護中心今日（23日）公布，在2019年麻疹疫苗補種計劃下，合資格的在香港工作的外籍家庭傭工可在下周一（26日）至11月15日期間，到指定私家診所及疫苗接種地點免費接種麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗（MMR疫苗）。

衞生防護中心早前公布推出一次性麻疹疫苗補種計劃，為外籍家庭傭工等指定群組免費接種MMR疫苗。計劃下，符合以下條件的外籍家庭傭工可獲免費接種MMR疫苗：

．在香港工作且沒有化驗證明對麻疹有免疫力 ．一九六七年或以後出生，及沒有接種兩劑麻疹疫苗，及未曾感染過經化驗證明的麻疹 ．能出示其對麻疹沒有免疫力（即麻疹抗體（IgG）檢測結果為陰性／未能確定）的化驗證明的人士

合資格人士將分階段接種第一劑及第二劑MMR疫苗。詳細的安排稍後將與計劃網頁（https://www.chp.gov.hk/tc/features/101938.html）公布。而合資格的外籍家庭傭工在接種疫苗前須預約，接種時需帶備僱傭合約或工作簽證及香港身份證或護照。指定診所及團體或外展疫苗接種地點的資料可參考政府網頁（www.chp.gov.hk/tc/features/102004.html）。