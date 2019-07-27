【HPV疫苗】揭有診所疫苗屬生理鹽水　陳肇始：加強留意情報巡查

假疫苗風波調查及檢驗工作仍未完結，食物及衞生局局長陳肇始今日（27日）出席電台節目時重申，當局將加強留意投訴、情報及巡查，增加市面疫苗的安全性。 另外，受非洲豬瘟疫情影響，本港活豬供應量大減，豬價高企。陳肇始強調，活豬供應不足的情況不會「永恆」發生，將與內地當局及業界持分者加強溝通。但相信內地輸入活豬日日清的做法需要持續，避免豬隻停留時間太長，增加患病風險。

香港海關與衞生署本月12日進行聯合行動，突擊搜查一所位於尖沙咀的醫務中心，檢獲約一百六十二盒懷疑冒牌疫苗及一百六十三盒含有第1部毒藥的疫苗，估計市值合共約七十五萬元。圖示部分檢獲的懷疑冒牌疫苗及含有第1部毒藥的疫苗。（政府新聞處圖片）

香港掀起假疫苗風波，香港海關及衞生署日前聯合行動，在觀塘信穎醫務中心及尖沙咀的加維醫務及疫苗中心，分別檢獲76盒及162盒懷疑冒牌疫苗。衞生署化驗冒牌樣本發現，樣本並沒有驗出HPV疫苗成分及沒有有害物質，其中在信穎醫務中心的樣本驗出有生理鹽水的成分。衞生署將於8月公布更進一步的化驗結果。

陳肇始直言，市面有假疫苗並不普遍，重申當局關注事件，將檢驗有關疫苗是否有害，以及會努力將違法人士繩之以法。她又說，當局將加強留意投訴、情報及巡查，增加市面疫苗的安全性。

衞生署早前提醒市民，若接種子宮頸癌疫苗後感不適應求醫。若對是否需要接種或補打相關疫苗有懷疑，亦應諮詢醫護人員意見。而註冊醫護人員亦應只向持牌藥物批發商購買已註冊的藥劑製品。

陳肇始：活豬供應不足不會「永恆」發生 會與內地就檢疫流程展開溝通



另外，受非洲豬瘟疫情影響，本港活豬供應量大減，致內地供港的活豬價格高企。陳肇始今日出席港台及商台的電台節目時表示，全球多地均受非洲豬瘟影響，故港府早在去年已嚴陣以待，希望盡量避免影響本港，惟本港市面九成活豬均由內地供港，內地受疫情影響，致本港活豬供應同受影響。

她稱，目前雖然內地恢復活豬出口，但供港的活豬量難達以往水平，她重申會不斷與內地溝通，了解情況。有消息指荃灣屠房因「無豬劏」，有機會在本月底結業，而業界亦對情況相當不滿，陳肇始強調，活豬供應不足的情況並非「永恆」，重申當局一直有與活豬供應持分者保持溝通，而不同職級的政府人員過去數周曾多次到內地開會溝通及了解情況。她亦會與內地當局就檢驗檢疫流程展開溝通。但她相信，有需要持續內地輸入活豬日日清的做法，避免豬隻停留時間太長，增患病風險。