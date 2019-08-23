【香港之路】港鐵今晚9時暫時關閉葵芳站　荃灣線列車將飛站

反修訂《逃犯條例》爭議持續，有網民發起今晚（23日）7時起，在港鐵三線，包括荃灣線、港島線及觀塘線以人鏈築「香港之路」。港鐵表示，鑑於相關人士今晚會再到葵芳站，故宣布今晚9時暫時關閉葵芳站，荃灣線列車亦不會停該站。

由於昨晚有示威者到葵芳站抗議，葵芳今晚延遲開放。（資料圖片）

反修例風波持續逾兩個月，有市民今晚發起手拉手築成「香港之路」活動，由晚上7時在指定地鐵站外集合，並在港鐵荃灣線、港島線以及觀塘線共39個港鐵站外的行人路排隊，手牽手組成人鏈，以仿傚1989年「波羅的海之路」，希望透過和平、理性、非暴力方式表達訴求，取得正面的國際輿論及關注，並展示示威者對落實五大訴求，包括政府撤回逃犯條例、撤銷暴動定性及成立獨立調查委員會等。

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港鐵今晚7時許表示，鑑於葵芳站先後多次被示威人士滋擾，車站設施昨晚（22日）更被人惡意破壞，亦有人包圍車站控制室，以強光照射當值職員，令乘客受到滋擾。故基於乘客及員工安全考慮，決定今晚9時暫時關閉葵芳站，荃灣線列車亦不會停該站。

港鐵表示，就有關安排已與相關政府部門作出溝通；請乘客考慮更改行程，或使用其他交通工具。