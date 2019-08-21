【香港之路】8.23港鐵三線築人鏈　團隊呼籲參加者勿胡亂出馬路

反修例風波持續逾兩個月，市民在「無大台」之下自發發起各式各樣示威活動，包括「添馬公園野餐團」和「港鐵不合作運動」等。最近有市民擬趁「波羅的海之路」30周年，發起今星期五晚在港鐵三線以人鏈築「香港之路」。對於坊間有意見擔心動員成效，有關活動發起人表示，香港人本身是一個高效率群體，見證香港人「無大台」下將「不可能」化作「可能」。有評論員亦認為，有別於當年「波羅的海之路」，香港現時條件相對更具優勢，加上民心意向團結，不擔心成事問題。

近日有網民在網上討論區貼文稱，冀借鑑1989年8月23日的「波羅的海之路」，以和平、理性、非暴力的方式繼續去表達訴求，引起正面的國際輿論。有約30名網民響應做法，自發代表發起「香港之路」行動，計劃於今周五三條港鐵線的地面築成人鏈，一起唱歌，冀以「更加有秩序、更加和諧、也希望可以藉着提供一個機會給各區的市民朋友一起手牽手」方式，化解現時僵局，亦以展示對落實五大訴求的決心，並持續引起世界關注，「讓我們手牽着手，在黑夜裏百萬人連成一線」。

「香港之路」行動計劃於今周五多個港鐵站築成人鏈。（「香港之路」fb專頁圖片）

「香港之路」的參加者將先於當晚上7時在指定地鐵站外集合，及後在站外的行人路上排隊，手牽手組人鏈，料行動至晚上9時結束，以「流水式」散去。人鏈將分成3段，包括「港島線」由筲箕灣至堅尼地城（約13公里）、「荃灣線」由黃埔至美孚（約7.02公里）、「觀塘線」由深水埗至油塘（約12.6公里），暫定集合地點為尖沙咀站B1出口、旺角站B出口、長沙灣站C2出口、炮台山站A出口、鰂魚涌站A出口等。

團隊稱活動無大台 非要阻礙交通道路



「香港之路」團隊重申，僅代表眾多自發網民發起活動，「並無大台」，因於活動未能預計參與人數，行動也沒有對公眾造成滋擾，「活動並非阻礙交通道路或阻礙行人路的不合作運動」，故無申請不反對通知書。

據「香港之路」總長約30公里，若每米站2至3人，將需約6萬至9萬人。對於坊間質疑，築人鏈需分配人手等統籌和宣傳，否則恐引來混亂，活動只用幾日籌備恐未能達到預期效果，「香港之路」團隊成員名「阿T」對香港01 表示，理解香港現時地理環境跟30年前「波羅的海之路」的地理環境完全不一樣，香港故不能照板煮碗地實行。



路線涉不少交通燈 綠燈時才行出馬路牽手

阿T稱，當年波羅的海之路要將人運往荒蕪地帶，加上通訊不便問題，亦涉及三個國家，惟香港情況涉及範圍較少，主要涉及市區交通，故「要考慮是如何在最不打擾民眾正常生活、最不觸犯法例下成功組成人鏈，表達五大訴求，以及團結一致守護香港核心價值，包括民主、自由、人權、法治等」。

據現行路線，以荃灣線為例，由旺角至深水埗，是由旺角站B出口經太子站E出口，連至深水埗D出口，當中涉及不少交通燈位。阿T表示，呼籲參加者紅燈時候站於行人路，綠燈時才行出馬路牽手，又稱人鏈只會在行人路上進行，路線並沒有規劃高速公路，呼籲參加者勿胡亂站出馬路。

市民自發在8月23日在觀塘線、荃灣線和港島線多個站的地面築人鏈。（資料圖片）

已設義工隊在每站幫手 事前踩線了解地理環境



記者發現，「香港之路」團隊已透過社交平台於「港鐵三線」設義工隊，每人建議只入1個站，預備隨時補位，事前亦會「踩線」了解環境情況。「香港之路」團隊成員阿T向記者補充表示，路線途經的港鐵站都會有集合點，每個集合點都有一群熱心的市民幫忙呼籲市民加入。他們亦正聯絡不同公眾人物協助，並透過網上分享、派傳單和貼連儂牆等文宣工作，以吸引更多街坊加入。

他不擔心活動成效，認為香港人本是「具高效率的群體」，以往不少民間自發行動，市民參與度亦較高。他以二百萬人遊行井然有序、分紅海式讓路予救護車為例，強調其成功之處，非因「大台夠大或者糾察隊夠震懾力，而是參與者團結一致，為着同樣嘅目標進發」，而G20前眾籌登報活動亦正時短短數日間而成，是「一個見證香港人『無大台』下將『不可能』化作『可能』好例子」。

梁啟智：透過社交平台動員 港鐵沿線易補位



《獨立路上——從前蘇聯省思香港未來》作者、時事評論員梁啟智早前接受傳媒訪問時稱，擔心活動需統籌時間不足，惟他經過了解活動過後不擔心成事問題。他解釋，現時「香港之路」團隊行動速度快，積極透過社交平台動員，現時分工操作亦十分成熟，加上「關鍵是民憤與日俱增，目標仍是團結一致」。

早前梁啟智曾於分享「波羅的海之路」人鏈戰術要訣，包括首先要把路線分為不同的責任區，以確保每一段都有一定數量的人數會出現；要安排「填窿小隊」和「義載小隊」，當某路段人數不足候，就由「義載小隊」負責把「填窿小隊」送到斷鏈的地方；以及安排時間和傳號人，透過社交平台通傳欠缺人數。他認為，現時「香港之路」已逐步「將要做到的事做到了」。

他亦笑言，相較30年前的「波羅的海之路」，其欠網絡和欠交通環境下，香港更具優勢進行活動，「加上活動地點為港鐵站沿線，要人可以隨時補位，連義載小隊都不需要」。

「波羅的海三國」愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，逾200萬人於1989年8月23日手牽手築成橫跨三國的逾600公里長人鏈，表達脫離蘇聯獨立的訴求。（網上圖片）

回顧過去多次民間自發反修例行動，梁啟智讚賞港人具自我完善能力，「不割席，但會自我檢討」，他亦相信當政府一日未回應訴求，市民亦會以各樣「和理非」方式，以保持運動熱度，爭取更廣泛支持。

1989年8月23日，波羅的海三國，包括愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛，逾200萬人手牽手，築成長逾600公里的人鏈，以和平方式宣示三國團結一致，表達對當時蘇聯政府的不滿。其後兩年後、該三國成功爭取獨立。歐盟2009年起將8月23日定為「黑絲帶日」或「歐洲史太林主義和納粹主義受害人紀念日」。惟「香港之路」籌備團隊強調，活動並非爭取港獨，需以香港目前情況去理解，只其抗議手法以爭取五大訴求。