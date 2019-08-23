【逃犯條例】監警會報告循宏觀檢討警方手法　不涵蓋個別警員操守

就反對修訂逃犯條例以來的連串警民衝突，監警會預計在半年內可提交涉及7月2日前事件的中期報告，至於新增涵蓋7月2日後的公眾活動審視工作，會分階段向公眾公布。監警會至昨日（22日）共收到逾1,300份資料，涉及2.5萬項圖片、影片、超連結等。監警會主席梁定邦表示，將聘請五名分別來自加拿大、英國、澳洲及新西蘭的外國專家協助研究，有關報告將以宏觀角度檢討警方處理示威的手法及管理問題，但不會涵蓋個別警員的操守。

監警會主席梁定邦。（林若勤攝）

五海外專家均來自普通法國家

梁定邦表示，已邀請五名分別來自加拿大、英國、澳洲及新西蘭的外國專家組成專家小組協助研究，指他們都是來自普通法國家，與香港法制相似，亦具備處理大型公眾活動的經驗，短期內會公布專家名單。

梁定邦強調報告，是以宏觀角度檢討警方處理示威的手法及管理問題，但不會涵蓋個別警員的操守，指有關追究個人責任的投訴，會由投訴警察課先處理。他指根據法例，監警會沒有調查權力，只能審視投訴警察課的投訴個案，並按照監警會條例第8條(1)(c)，向警方提出改善建議。

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會繼續跟進警員編號展示問題

對於有警員，尤其是「速龍小隊」在執勤時沒有佩戴識別號碼，梁定邦透露，他於6月18日已要求警務處處長盧偉聰處理。他指出，根據規定，員佐級至沙展在執勤時，需佩戴識別身份的號碼，警官級以上則要佩戴官階資料，「呢個係問責制度，人哋去執勤時，知道呢個係咩人。」

他表示雖然盧偉聰表示希望以「代號」取代警員原有號碼，以免編號公開影響警員家人及士氣，亦明白警隊因近日事件非常忙碌，但直指做法「未如理想」，他會繼續向對方發信跟進。

拒評張華峰需否辭職

就副主席張華峰昨（22日）表示速龍小隊執法時不展示警員編號可無後顧之憂，梁定邦強調，監警會的立場是警員執勤時須展示編號，張華峰今日亦致電他解釋，被問到張華峰需否辭職，梁定邦說，「呢個係佢個人問題，我唔會為佢作主。」梁定邦指，張華峰無份參與報告研究，作為委員有一票投票權，指會在最後階段包括討論及投票程序上加強透明度。

稱不應排除設獨委會 但現非適當時機

梁定邦日前在一篇專訪中表明，政府不應排除成立獨立調查委員會的選項，他今日再解釋，現時並非成立獨立調查委員會的適當時機，應先讓社會冷靜下來，首要任務應是彌補社會撕裂，了解政府與年青人的代溝，為何令年青人失去希望。