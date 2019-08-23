【逃犯條例】監警會梁定邦：盧偉聰提出以代號　替代警員號碼

反對修定《逃犯條例》的遊行示威持續，在過去兩個多月以來，引發連場警民衝突，由6.12金鐘連環發放催淚彈、7.21西鐵元朗站無差別襲擊途人案出現「無警時分」，警方執法備受爭議。 特首林鄭月娥拒絕成立獨立調查委員會，而是認為有關警方執法的問題，應交由獨立監察警方處理投訴委員會處理，以處理在修例事件中的連串投訴。監警會主席梁定邦資深大律師今日（23日），將首次就事件舉行記者會，公布將審視工作涵蓋7月2日後的大型公眾活動，並分階段向公眾公布工作。《香港01》會進行直播。 監警會至8月22日，共接獲逾1,300份資料，而大型公眾活動所衍生的「須匯報投訴」和「須知會投訴」數目則分別為183宗及273宗。

監警會主席梁定邦（左二）首度就審視連串警民衝突，召開記者會。（林若勤攝）

【17:23】梁定邦表示，警務處處長盧偉聰表示希望以「代號」取代警員原有號碼，以免編號公開影響警員家人。他強調現時做法仍不理想，不明顯，會要求警務處改善，警民關係同樣重要，「佢哋最擔心家人起底問題、佢地覺得現時警員士氣好重要，壓力又大，用代號好啲。」

▼7.21元朗黑夜▼

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【17:05】梁定邦表示，就要求警務處處長盧偉聰處理有警員無戴識別號碼問題，處理不理想，他稱明白警隊因近日事件非常忙碌，難以處理，但認為有替代方法，但監警會在近日的相片、影片中發現未有改善，強調做法不理想，會繼續出信作了解、跟進，「係警務處處長要交代，因為係要佢交代，不是我去交代，警隊係佢要管理。」

【17:03】梁定邦指，就算現時要成立獨立委員會，亦都未必能夠將有關問題查得水落石出。他稱明白委員會有法律責任，要「畀真口供」，希望大眾可以先看監警會的報告，留意是否有所漏洞再作決定，強調「監警會會繼續，係不會完嘅部門」

【16:50】對於監警會副主席張華峰認同速龍小隊毋須佩戴識別號碼，應否辭職。梁定邦稱今早已跟張通電話，「呢個係佢個人問題，我唔會為佢作主。」

因反對《逃犯條例》修定，過去兩個多月連場警民衝突，令外界對警方武力驅散示威者的手法，引來熱議。（資料圖片）

【16:43】對於有警員，尤其是「速龍小隊」在執勤時沒有佩戴識別號碼，梁定邦透露，他於6月18日已要求警務處處長盧偉聰「正經」處理。他指出，根據規定，員佐級至沙展在執勤時，需佩戴識別身份的號碼，警官級以上則要佩戴官階資料，「呢個係問責制度，人哋去執勤時，知道呢個係咩人。」他表示雖然盧偉聰雖已處理了，但直指「未如理想」，「呢個係重要原則，一定會跟進」。

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【16:23】梁定邦表示，6月9日至7月2日將為首段研究討論範圍，會於6個月內完成首段報告，將審視警方管理上出錯、改進，不會針對警員個人操守，後者由警察投訴科處理。

【16:14】梁定邦表示，暫不能公布委員會顧問人員資料，但承諾於10日內向外公布，他透露顧問來自加拿大、英國、澳洲、紐西蘭的專家，當中這四個國家跟本港一樣採用普通法，因此在法理上、警察的管理哲理同處理手法較為相似，所以用這四個地方的深做國際顧問委員會。

【16:11】183宗「須匯報投訴」共涉及256項指控，最多指控涉及「疏忽職守」有87項；其次是「行為不當」有67項；「不禮貌」指控有32項；有25宗涉及「毆打」；「濫用職權」、「粗言穢語」、「粗魯無禮」、「恐嚇」分別有24項、10項、7項及4項。

↓↓6.12金鐘衝突↓↓

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【16:03】監警會至8月22日，共接獲逾1,300份資料，包含文字、圖片、錄影片段，超連結等超過2.5萬個項目；而大型公眾活動所衍生的「須匯報投訴」和「須知會投訴」數目則分別為183宗及273宗。

今日出席記者會的包括：監警會主席梁定邦、宣傳及意見調查委員會主席劉文文，在秘書長俞官興、副秘書長 （行動）梅達明。

特首林鄭月娥日前表示，監警會於8月16日召開特別內務會議，與會成員一致通過延伸審視修例風波引發的活動的範圍，由原本7月2日，改為延伸至以後，暫不設終結時限，故包括7月21日元朗站白衣人無差別襲擊市民事件，由於工作量大增，將增加監警會成員。