【逃犯條例】港鐵登廣告對一國兩制信守不渝　籲各界團結拒絕暴力

反修訂《逃犯條例》爭議持續，過往一連串示威遊行觸發的警民衝突多次波及港鐵。港鐵昨晚（23日）向高等法院入稟申請臨時禁制令獲批，當中涉禁任何人非法及有意圖地故意阻礙或干擾正常使用、損壞任何財產及列車，且範圍更涵蓋整個鐵路網絡包括重鐵、輕鐵及高鐵西九龍總站，臨時禁制令有效期至下周五（30日）。 港鐵今（24日）在多份報章刊登廣告，提及對所有破壞公眾秩序及安全的暴力行為「一直予以最嚴厲的譴責」，將繼續支持嚴正執法。同時又指，香港成功建基對法治的堅持、基本法所維護的「一國兩制」，港鐵對此「信守不渝」，並呼籲社會各界人士團結，共同拒絕暴力及眼前挑戰。

防暴警察8月11日晚上於葵芳站發射催淚彈。(資料圖片／王潔恩攝)

反修例風波自6月起多次牽連港鐵，6月12日警方在金鐘站驅散示威者，於車站出入口施放胡椒噴霧；7月21日晚上大批白衣人於西鐵元朗站無差別襲擊市民；8月11日晚上警方在葵芳站發射催淚彈及橡膠子彈、在太古站以及附近範圍使用胡椒球槍、發射催淚氣體，引起公眾關注。

大批市民其後多次包圍葵芳站及太古站，要求港鐵交代事件、清潔站內殘留的化學物質等。站內設施一度被破壞，導致葵芳站兩個出口的服務昨日（23日）早上一度暫停。

港鐵今早（24日）在多份報章刊登廣告，對基本法所維護的一國兩制「信守不渝」。（勞顯亮攝）

港鐵今早在多份報刊刊登廣告，指出近期種種挑戰嚴重影響香港以至很多市民的日常生活，挑戰了香港市民的核心價值，惟職員在巨大壓力下仍堅持崗位，為乘客提供鐵路服務。

文章又指，近日有暴力人士多次惡意破壞鐵路設施，違反附例，以粗言穢語辱罵港鐵職員，威脅他們及乘客安全「極度憤慨」，對所有破壞公眾秩序及安全的暴力行為，予以「最嚴厲的譴責」，將繼續支持嚴正執法。

文末提及，香港的成功建基於大家對法治的堅持，以及基本法所維護的「一國兩制」，港鐵對此「信守不渝」。故呼籲社會各界人士團結，共同拒絕暴力及克服眼前挑戰。而港鐵將繼續為市民提供安全鐵路服務，因應實際情況，調整鐵路服務以確保安全。