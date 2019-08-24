【逃犯條例】港鐵因應公眾活動　12時起彩虹站至調景嶺站列車暫停

反修訂《逃犯條例》風波持續，示威遊行蔓延至各個地區。觀塘遊行將於今日（24日）下午1時半在駿業街遊樂場起步，終點為九龍灣零碳天地。 港鐵今早10時許宣布，因應觀塘區有公眾活動進行，故中午12時起觀塘線彩虹站至調景嶺站之間，列車服務暫停；九龍灣站至藍田站之間各車站，亦會暫時關閉。至於觀塘線黃埔站至彩虹站之間，則維持正常列車服務。

觀塘遊行將於今日下午1時半，由駿業街遊樂場起步至九龍灣零碳天地。港鐵宣布，中午12時起觀塘線彩虹站至調景嶺站列車暫停。（資料圖片）

反修例風波未平，市民今日（24日）下午發起觀塘集會及遊行，集會將於下午1時在觀塘駿業街遊樂場開始，1時半則會開始起步至九龍灣零碳天地。

港鐵因應觀塘區遊行，宣布調整觀塘線列車服務，由今日中午12時起，觀塘線彩虹站至調景嶺站之間，共七個車站的列車服務，包括彩虹站（往調嶺景方向）、九龍灣站、牛頭角站、觀塘站、藍田站、油塘站及調景嶺站暫停。

而當中有四個車站包括九龍灣站、牛頭角站、觀塘站及藍田站亦會關閉；至於觀塘線黃埔站至彩虹站之間，共十一個車站包括黃埔站、何文田站、油麻地站、旺角站、太子站、石硤尾站、九龍塘站、樂富站、黃大仙站、鑽石山站及彩虹站（往黃埔方向）則維持正常。

港鐵宣布，今日中午12時起觀塘線彩虹站至調景嶺站列車暫停；而九龍灣站、牛頭角站、觀塘站及藍田站亦會關閉。（港鐵網頁）

港鐵呼籲，乘客需預早計劃行程及使用其他交通工具；同時又指上述安排已與運輸署及警方作出溝通。