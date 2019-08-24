【港鐵禁制令】印章高院串錯HIGHT COURT　港鐵：不影響法律效力

反修例風波持續，示威者早前發起一連串不合作運動，堵塞多個港鐵站導致列車服務一度癱瘓；且警方過往驅散示威者曾進入葵芳站及太古站施放催淚氣體，引起市民不滿多次包圍相關車站。 港鐵昨晚（23日）入稟高等法院申請臨時禁制令，涉禁任何人士非法地及有意圖地故意阻礙或干擾整個鐵路網絡車站、列車，以及高鐵西九龍站的正常使用，臨時禁制令獲批且有效期至本月30日。惟文件上的高等法院（HIGH COURT）印鑑，英文出錯變成「HIGHT COURT」，港鐵稱初步理解不影響臨時禁制令的法律效力，惟會在取得一份新的蓋章文件，才會到車站張貼。 《香港01》亦有向司法機構查詢，有待回覆。

反修例爭議持續，市民自6月起多次在港鐵範圍發起不合作運動，堵塞港鐵列車運作。（資料圖片）

港鐵昨晚10時許公布，近日有人一而再、再而三惡意破壞車站設施，以粗言穢語辱罵港鐵人員，威脅職員及其他乘客安全，故已成功申請法庭的臨時禁制令，禁止任何人士非法地及有意圖地故意阻礙或干擾整個鐵路網絡車站及列車，以及高速鐵路西九龍總站的正常使用、損壞任何財產或列車，以及使用任何威脅、辱罵，淫褻或令人反感的語言，或故意干擾這些車站內任何港鐵人員。臨時禁制令有效直至本月30日。

機管局昨日（23日）日期取得延長臨時禁制令（左），其高等法院印鑑英文，清楚看到HIGH COURT；但港鐵同日晚上取得的臨時禁制令（右），英文則出現「HIGHT COURT」的串法。（港鐵、機管局臨時禁制令截圖）

港鐵獲批的臨時禁制令文件，其高等法院印鑑英文出現「HIGHT COURT」的英文串字錯誤。（港鐵臨時禁制令文件截圖） 港鐵其後取得有關臨時禁制令的蓋印副本並上載至官方網頁，但當中高等法院印鑑的英文由「HIGH COURT」串成「HIGHT COURT」。港鐵稱，初步理解不影響臨時禁制令的法律效力，惟會向法庭取得一份新的蓋章文件，才會到車站範圍張貼臨時禁制令。 參考機管局近日申請臨時禁制令及延長禁制令的文件，其蓋印串字均未有出錯。《香港01》已向司法機構查詢，有待回覆。

資深大律師、公民黨主席梁家傑認為，蓋印出現串字錯誤不影響臨時禁制令法律效力。（資料圖片）

梁家傑：蓋印出錯難成為違反禁制令抗辯理由

資深大律師、公民黨主席梁家傑表示，蓋印串法錯誤並不影響法律效力。他續指，相關人士被控告藐視法庭，不相信能以「蓋印出現錯字」作抗辨理由。惟對於港鐵今早因應觀塘遊行，提早宣布觀塘線7個車站列車服務暫停。梁家傑質疑做法，稱港鐵獲得禁制令，車站受保護更應開放。

同時又指，觀塘遊行獲不反對通知書，港鐵有此安排是否阻礙公眾參與遊行，斥港鐵未有履行企業社會責任，應嚴厲譴責。他補充，繼國泰航空、港鐵先後「跪低」，香港人僅能不卑不亢保衛應有的權利，否則「選擇屈辱將面臨更大屈辱」。