【觀塘遊行】警方嚴厲譴責示威者黃大仙堵路　斥責暴力示威者掘磚

參加觀塘遊行的示威者今日（24日）與警在九龍灣爆發連串衝突後，晚上大約8時轉到黃大山，警方指示威者於龍翔道用雜物堵塞道路，部分暴力示威者掘起磚頭，導致現場交通嚴重阻塞，緊急服務受影響，嚴厲譴責示威者的一切暴力行為。 警方表示，多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察已施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。

警方及示威者在黃大仙龍翔道衝突，巴士服務受阻。（余俊亮攝）

黃大仙分區警署在警民衝突位置附近，警方表示，警署報案室在晚上8時起暫停服務，呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供緊急服務。市民如有緊急事故，請致電999。



警方警告示威者立即停止所有違法行為，並呼籲在場示威者立即離開，對示威者的一切暴力行為，予以嚴厲譴責。

警方在晚上9時20分又稱，大量暴力示威者繼續於黃大仙龍翔道堵路、用鐳射光照向警務人員、並向警方防線投擲磚頭，嚴重威脅市民和警務人員的人身安全，多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察已施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。

警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開；提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。