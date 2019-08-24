【觀塘遊行】德福衝突　示威者疑掟汽油彈起火　01記者鞋頭著火

觀塘遊行演變成衝突，警方與示威者對峙，多次施發催淚彈、胡椒彈及海綿彈。其中在德福廣場外的衝突，在警方疑發射胡椒彈或橡膠彈後，示威者向警方投擲雜物還擊，現場有玻璃碎裂聲響，之後有雜物起火，火勢波及在場傳媒。有燃燒物體擲中《香港01》兩名記者，記者鞋頭及褲管邊著火，腳部感灼痛。

警方一度疑向示威者方向發射胡椒彈或橡膠彈，示威者在戲院高位向警方投擲雜物還擊，有雜物起火。（余睿菁攝）

防暴警員及速龍小隊沿偉業街往德福廣場推進，常悅道清場後，示威者後退至德福廣場，警方推進至廣場外行車天橋位置。

期後警方一度疑向示威者方向發射胡椒彈或橡膠彈，示威者在戲院高位向警方投擲雜物還擊，包括疑似水樽、發泡膠等。現場有玻璃樽碎裂的聲響，之後有雜物起火，火光紅紅。現場消息指，示威者投擲的是汽油彈。

當時鄰近警察位置有不少傳媒，其中有燃燒物體擲中《香港01》兩名記者腳邊，火勢高至記者臀部，二人鞋頭及褲管邊著火，其中一人更身穿短褲，雙腳險燒傷。記者跑開，火種數秒後才熄滅，但二人腳部仍感灼痛，暫無大礙，繼續在場採訪。在場防暴警員曾向傳媒詢問有沒有記者受傷。

有燃燒物體擲中現場記者，香港01兩名記者受波及，火燒至二人腳部。

期後有警員在未上頭盔、面盔等裝備下，徒手將催淚彈掉向示威者，在場警員受波及，不斷咳嗽、流鼻水。防暴警員之後進入德福廣場，設置防線，有警員連開約五槍，並發射催淚彈。示威者與警方的衝突，由廣場天橋外，蔓延至廣場平台位置。