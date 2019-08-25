凌晨全港多處停電　涉荃灣、美孚、將軍澳　中電證電壓驟降

約在凌晨12點半，全港多處突然停電，期間本港狂風雷雨。位於荃灣的《香港01》新聞部，辦公室電燈突然閃了幾下，停電不足一秒後恢復。記者在美孚、將軍澳、青衣、九龍灣均目睹停電，部份屋苑停電後超過一個多小時仍未能恢復供電。 中電發言人表示，凌晨約0時35分，中電的40萬伏特架空天線受惡劣天氣影響，曾錄得電壓驟降，期間電力供應並沒有中斷，但回復正常時，大廈電流會較正常大三至七倍，可導致總開關掣跳掣，結果出現大廈停電，需重開大廈總掣才可回復正常。

約凌晨12點半，全港多處地方停電。記者在荃灣、美孚、將軍澳、九龍灣等地，均目擊停電情況。位於荃灣的《香港01》新聞部，辦公室電燈突然停電不足一秒後恢復。

美孚有屋苑停電後，部份座數停電後50分鐘後仍未能恢復供電，記者看到部分街燈曾停電數十秒。將軍澳坑口一個屋苑，只有一座烏燈黑火，現場有消防車聲，管理處懷疑是電壓驟降。青衣有屋苑停電後，部份座數未能恢復供電。九龍灣街燈曾經停過電，稍後恢復正常。

網上亦有人統計全港多處地方停電，包括以下地點：

觀塘

屯門 /良景

天水圍

上水

深水埗

彩虹

四順

葵涌石籬

油塘

青衣

牛頭角

長沙灣

油麻地

葵涌梨木樹

坑口

西灣河

筲箕灣

西貢

元朗

沙田

馬鞍山

粉嶺

荃灣

大埔

東鐵一列列車在快到大埔墟站時，疑因雷電劈中電纜而故障，中途停頓，乘客後獲安排離開列車。（Sola Wong攝／FB專頁Tai Po大埔）

東鐵大埔墟站電䌫跳掣 火炭至上水站暫停

港鐵今日（25日）凌晨0時30公布，東鐵線大埔墟站與大學站之間，架空電䌫出現跳掣，東鐵線服務受影響，火炭至上水站列車服務暫停，紅磡至火炭維持8分鐘一班車。初步得悉，受樹木倒塌影響。

列車無法埋站，乘客在車廂等候安排離開列車。（Sola Wong攝／FB專頁Tai Po大埔）

中電證實惡劣天氣致電壓驟降

中電發言人表示，今日凌晨約0時35分，於雷暴警告生效期間，中電的40萬伏特架空天線受惡劣天氣影響，曾錄得電壓驟降，期間電力供應並沒有中斷。發言人指部分客戶可能會遇到燈光轉暗或閃爍情況；部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機，或會因啟動保護裝置而暫停運作。

發言人續稱，部分客戶的電器設備如冷氣機，或因電壓驟降而跳掣及停止運作，當電壓回復正常時，大廈內各住客的電器設備迅速恢復起動，其電流會較正常大三至七倍，有機會令大廈的總開關掣跳掣，導致個別大廈停電，之後需由合資格電力工程人員重開大廈總掣，電力供應才會回復正常。

8月25日凌晨，全港多處停電。（資料圖片）

天水圍出現跳掣停電 火炭架空天線受損要搶修

中電發言人又指，今日凌晨時分，位於天水圍的1萬1千伏特供電設備曾出現跳掣，引致附近部分客戶停電，受影響客戶於約1小時後恢復供電；位於火炭的一條架空天線亦受損，引致附近部分客戶停電，大部分客戶經搶修後已恢復供電，工程人員現正繼續搶修，希望餘下15名客戶盡快恢復供電。