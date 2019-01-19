【太和停電】黑暗109小時居民重見光明　告示：跳掣隨時新年冇電

與漆黑搏鬥逾109小時、因火警而停電的太和邨喜和樓終全數重見光明！大廈住戶周六（19日）凌晨率先於facebook報喜，大家對住所電燈、電熱水爐及寬頻等設施「復活」均顯得雀躍不已，惟因電力僅由臨時電櫃提供，住戶亦溫馨提示居民要自律用電，勿因一己私慾影響供電系統，「大家真係要慳住用電！」

太和邨喜和樓地下貼出告示指，各單位的臨時供電完成接駁，而大廈的照明、供水系統及三部升降機的運作會維持正常。（梁銘康攝）

通告亦指出「中電」願意額外提供臨時供電，每戶只分配625W用電量，因為住戶需根據用電指引，以免造成跳掣，並指：「隨時新年期間冇電用」！（梁銘康攝）

居民報喜 「你哋係共患難」

今日凌晨約2時45分，喜和樓居民於facebook群組「太和的後裔—太和邨法團監察組」更新動態公布復電喜訊，同時提醒其他住客要互助互讓，節省用電，特別是裝修中的住戶勿因一己私慾而大量用電，「全棟（幢）喜和住戶分咗做12組，每組90戶左右，你哋係共患難，如果有人自私用電量大，就同組既人會跳電。」

大廈地下貼告示 呼籲住戶小心用電

至今早（19日）太和邨喜和樓地下貼出告示指，各單位的臨時供電完成接駁，而大廈的照明、供水系統及三部升降機的運作會維持正常。另外，通告亦指出「中電」願意額外提供臨時供電，每戶只分配625W用電量，因為住戶需根據用電指引，以免造成跳掣，並指：「隨時新年期間冇電用」！

行動不便長者已回家 住戶感激各界協助

至於，十多名行動不便的長者，因無電升降機不能運作，以致有家歸不得，他們一度入住大埔社區中心。至昨日（18日）他們在社工協助下已回家；而事件中不少「身同感受」的住戶紛紛留言，雀躍稱「可以沖個靚涼啦」、「寬頻嗰啲電視睇到啦！」亦有人感激各界心出力協助，並提議中電舉辦「節能比賽」，藉以鼓勵大家節約用電。

喜和樓停電始於周一（14日）下午約1時半，大廈電錶房起火燒毀電力裝置，事後全幢樓停電缺水，中電其後提供兩部臨時電櫃，但僅可供給一半住戶，令居民叫苦連天，經爭取後中電答允再安裝多兩部臨時電櫃應付需求，但相信電錶房完成搶修需時兩個月。