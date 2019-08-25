【白鹿風球】一號風球除下　歐美預報：周四有熱帶氣旋接近

下午1時，熱帶風暴白鹿集結在香港之東北約310公里，一號戒備信號仍然生效，而天文台亦於今早（25日）11時30分發出黃色暴雨警告。天文台預計，白鹿會在內陸逐漸減弱，而本港普遍吹強風的機會較低，當白鹿對香港的威脅減除時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。 然而，隨着高空反氣旋增強，未來兩三華南天色會逐漸好轉，料本週中期天氣酷熱，氣溫高達34度。惟至本週後期，天文台預計，一個低壓區將為南海北部帶來不穩定天氣；觀乎歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)及美國全球預報系統（GFS）亦分別預計至本周四、周五有一熱帶氣旋移近本港，意味或再有颱風移近。

【19:20更新】天文台宣布，所有熱帶氣旋警告信號取消

天文台於今早11時30日發出黃色暴雨警告，料本港下午及今晚多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。吹和緩至清勁西至西南風，離岸間中吹強風，海面有湧浪；明日仍然有幾陣驟雨，隨後兩三日天氣酷熱。

(天文台網頁截圖)

+ 2

天文台料，熱帶氣旋白鹿會在今明兩日繼續移入內陸並逐漸消散。而隨著高空反氣旋增強，未來兩三日華南天色會逐漸好轉，本週中期天氣酷熱。

天文台預計，明日(26日)起，本港最高氣溫會由32度，上升至周三(28日)及周四(29日)最高34度，料大致天晴，日間酷熱，而周四更局部地區有驟雨及雷暴。

天文台預料，一個低壓區會在本週後期為南海北部帶來不穩定天氣。(天文台網頁圖片)

另外，天文台又預計，一個低壓區會在本週後期為南海北部帶來不穩定天氣；而歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)及美國全球預報系統（GFS）亦分別預計至本周四、周五有一熱帶氣旋移近本港，然而前者預計，該熱帶氣旋或在本港附近登陸，後者則料移向越南。