【825荃葵青遊行】消息：近期遊行水炮車皆有戒備　今日不例外

反對政府修訂《逃犯條例》風波愈演愈烈，今日（25日）有市民發起荃葵青集會遊行，下午2時半在葵涌運動場集合，3時起步前往荃灣公園終點集合場地。由於參與者人數眾多，楊屋道幾條行車線已被遊行者佔滿。 繼昨日（24日）觀塘遊行後再次催淚煙瀰漫，外界擔憂今日遊行再度爆發警民衝突。《南華早報》引述消息指，若示威者手段趨激烈，或會出動水炮車對付激進示威者。 據《香港01》了解，水炮車自完成路面測試後，每次大型遊行集會都有到場戒備，今日亦不例外。

據了解，俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車自上月底完成路面測試後，每次大型遊行集會都有到場戒備，今日（25日）亦不例外。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

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反修例遊行示威，經過上周短暫的無煙、無流血，昨日的觀塘遊行再次出現嚴重衝突。而今日的荃葵青遊行，港鐵於下午1時半起對荃灣線葵芳站、荃灣站及西鐵線荃灣西站會實施暫時關閉。遊行隊伍約3時起步，大批市民冒雨前往集會現場，由於人數眾多，楊屋道幾條行車線均被遊行者佔滿。而接近3時半，防暴警察一度在楊屋道近楊屋道街市附近佈防，並進入眾安街及二陂坊，其後後撤。

《南華早報》今（25日）引述警方消息指，倘若遊行的示威者手段趨於激烈，或會出動水炮車對付激進示威者。

而據《香港01》了解，俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車自上月底完成路面測試後，每次大型遊行集會都有到場戒備，今日亦不例外。「水炮車」經過路試及示範後，於本月18日民陣舉行集會當日，首先出動，離開粉嶺機動部隊基地，前往港島戒備。

下午約3時半，有警察在楊屋道佈防。（余俊亮攝）

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警方斥資1,660萬元購買三輛「水炮車」，車頭頂設有兩部噴水裝置，分為三種射水模式，包括花灑式、脈衝式和連續水注式。「水炮車」亦可使用顏色噴劑及催淚水劑，當啟用輔助引擎或泵水系統，其中4個鏡頭便會自動錄影，最多可連續錄影20小時，片段亦可作日後證供。

行動現場至少要有總警司或以上階級人員指揮，並獲助理處長批准才能出動「水炮車」，將可承載4至5個人，噴水裝置及整體操作均分別須由警長級人員負責，並另有一名警長階級人員負責行動紀錄。