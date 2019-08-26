跑步流汗也創造快樂　「全城街馬」梁百行：有少年與家人修復關係

社企民間高峰會將於11月21至25日舉行，並以「設計快樂」為題，邀請官民商共同研討社企創造快樂的可能性。推動街跑文化的「全城街馬」聯合創辦人及行政總裁梁百行今（26日）於啟動儀式分享指，曾目睹不少年輕人跑步後，身心有所改變；有沉迷打機少年更因而重拾與家人關係，認為練跑可以抗壓，亦會於流汗的不經意間獲得喜悦。 他將會於新學年，進一步將跑步文化帶入校園，期望令更多年輕人「感染」快樂。

「全城街馬」聯合創辦人及行政總裁梁百行（右），稱跑步撇除年齡及界限，更不談立場。（陳淑霞攝）

梁百行分享指，其社企主要舉辦街跑活動，以及提供「街跑少年」等青年訓練。他表示，曾有14歲學生升中後沉迷打機，甚少與家人一同吃晚餐，在朋友邀請下參與「街跑少年」訓練。他指機構及後突然收到家長致電「報喜」：「原來佢有一日返屋企後，主動與家人同枱食飯，因為練完跑好攰，好想即刻食嘢」，認為跑步可令少年與家人修補關係，「話題好自然係講跑步，而唔係單純鬧佢打機」。

梁認為，跑步不限年齡亦毋須器材，更不談立場，是最純粹的運動，任何人均可參與，認為跑步最重要是享受過程，輸贏非首要，達到個人目標「已經係賺咗。」

香港街馬（2019年1月13日），由全城街馬舉辦，設8公里及半馬拉松組別，可以邊食邊跑。（資料圖片/甘琬湄攝）

他又透露，新學年「全城街馬」將與20多間中學合作推廣跑步，到校協助成立「街跑一隊」，定期為學生安排跑步訓練、義工服務等，建立學生正向心理價值觀，豐富學生成長閲歷。他強調，「街跑一隊」並非校隊，無運動經驗的學生亦可參加，「由唔郁，到肯郁肯去跑步，可以見到呢班年青人嘅變化」，而且跑步有紓壓作用，更可訓練抗逆力。

社企民間高峰會將於11月21至25日舉行，並以「設計快樂」為題，透過邀請海外及本地社企及學者分享，探討如何創造社會共益及共融。高峰會特設「快樂週六」，舉辦一連串體驗工作坊、「人類圖書館」互動環節，以及社區導賞活動，冀官民商共同研討社創。

活動票價由50元至500元不等，亦設「早鳥優惠」，詳情可參閱高峰會網頁（http://bit.ly/SES2019regnow）。