社企民間高峰會11月舉行　官民商共同「設計快樂」

何為快樂？第12屆社企民間高峰會將於今年11月21至25日揭幕，並以「設計快樂」為題，透過邀請海外及本地社企企業家及學者分享，探討如何創造社會公益及共融，創造快樂，亦特設「快樂週六」，舉辦一連串體驗工作坊及「人類圖書館」互動環節，以及多個社區導賞活動，冀官民商共同研討社創。 民政事務局副局長陳積志今日(26日)在社企民間高峰會啟動儀式上致辭時表示，本港社會目前十分需要快樂，港府亦將全力推動社企發展。

今屆社企民間高峰會將於今年11月21至25日揭幕，並以「設計快樂」為題。（陳淑霞攝）

蔡美碧、陳積志、楊大偉等主禮

社企民間高峰會今屆主題為「設計快樂」，涵蓋逾20項活動包括「快樂週六」工作坊；以及由民政事務局主力贊助、一連三日於會展舉行的國際研討會，探討四大主題包括「快樂營商」、「樂在共融」、「樂在融資」及「快樂協作」。60多位來自海外的社創領軍人物及學者，將會獲邀行分享經驗。

社企民間高峰會2019今日進行啓動儀式，由高峰會籌委會主席容蔡美碧、民政事務局副局長陳積志、Green Monday創辦人及行政總裁楊大偉等主禮。

繼續推動「民間主導、政府協作」模式

陳積志致辭時表示，今屆高峰會以「設計快樂」為題，正是目前本港社會十分需要。他又提到，民政事務局自2010年提供主要贊助，亦見證高峰會成為業界推祟的交流平台。

他表示，社企數目穩步上升，不只協助弱勢，亦擴展至宣揚環保、解決教育及住屋等議題。他續指，將繼續推動「民間主導 、政府協作」模式，政府將透過提供資助、促進跨界別合作等，全力支持本港社企發展。

活動票價由50元至500元不等，亦設「早鳥優惠」。購票請往：http://bit.ly/SES2019regnow