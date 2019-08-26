【元朗黑夜】兩商人涉白衣人襲擊被拒保釋　官：案件應轉高院審

721元朗白衣人襲擊民眾事件，至今30人被捕。繼兩漢上周被控暴動罪，再有兩人遭以同一罪名起訴。案件今（26日）午於粉嶺法院提堂，控方指被告與其他男子持木棍指罵途人，並分別揮棍及拋擲硬物。她透露警方曾多次上門找尋被告不果，近日才拘捕兩人。裁判官形容案情非常嚴重，涉案的人數及武器反映被告有計劃及有預謀施襲，非小規模事件，應轉至高等法院處理。他又謂，被告對風險心知肚明，拒絕其保釋申請。被告暫時毋須答辯，還柙至10月25日再訊，以待警方再作調查。

兩名被告林觀良及林啟明由警車押到法院。(張浩維攝)

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2名被告依次為林觀良（48歲）和林啟明（43歲），今由警車押抵法院，在犯人欄後低頭應訊。他們共同被控於上月21日，在港鐵西鐵線元朗站內，連同王志榮、黃英傑及其他身份不詳的人士參與暴動。王志榮、黃英傑上周五提堂，同於10月25日再訊。

首被告曾揮棍襲擊車廂乘客

控方指，據港鐵站的閉路電視及受害人提供的片段，兩被告皆手持木棍指罵他人，首被告揮棍襲擊車廂乘客，次被告則向閘內拋擲硬物，其後再上月台及車廂指嚇。有受害者表示，首被告與其他持木棍的白衣男襲擊乘客約20秒。

控方指案情嚴重，兩人是有組織及有預謀行事。她續道，有人參與暴動，無差別襲擊他人，事件中50人有不同程度的傷勢，輕則觸痛，重則骨折，其中24人已落口供。

受害人分別認出兩被告

控方又透露，警方上月25日、本月8日及20日上門找尋首被告不果，曾對屋內的鍾女士留訊，但一直沒有消息，至3日前才於青衣某酒店找到被告。控方稱，首被告當時的口罩拉至下巴，在前日的認人手續被5名受害人認出。至於次被告，警方亦於本月2日及8日到其住址找查及留下號碼，惟前日才在元朗街頭截獲他。次被告於翌日的認人手續被3人認出。

首被告在青衣某酒店被捕

首被告的代表律師表示，任汽車經理的被告在香港出生，已婚，育有4名子女，最年幼的不足1歲，最年長的為11歲。她指，被告沒作招認，控方依賴閉路電影錄影及證人認出被告，相信會就身份爭議。

辯方又謂，其93歲母親與他同住，以客家話溝通，被告未必收到警察留下的口訊。她補充，被告在青衣某酒店被捕一事與潛逃風險無關，指警方拘捕後曾問他日前是否在元朗村口出現，可見警方可找到他。

辯方指被告或未收警方訊息

次被告的代表律師道，被告在元朗出生及長大，居住了40多年。他任汽車銷售經理，月入3萬；其妻38歲，任職美容院，月入2萬；兩人育有一14歲兒子。她指，其同住的70歲母親左半身癱瘓，需被告親自照料，被告或沒收及時知悉警方查找他。辯方又補充，被告一直未有搬出住所，警方是在樓下街市拘捕被告。

官指案件應轉高院審理

署任主任裁判官蘇文隆形容案情非常嚴重，難以爭議有很多途人在港鐵站受襲。他指，站內必有閉路電視拍下多少人涉案，其特徵、武器、衣著一目了然。蘇官道，涉案的人數及武器反映被告有計劃及有預謀施襲，並非小規模的疑為暴動事件。他指幾年前也有發生同類案件，明言此案應轉至高等法院處理。裁判官拒絕兩人保釋申請，被告還柙候訊。

案件編號：FLCC3857/2019