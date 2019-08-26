【逃犯條例】港鐵︰強烈譴責破壞車站變本加厲　或無通知下封站

港鐵今日（26日）再發新聞稿譴責有示威者破壞港鐵站設施，指於8月24日及25日關閉個別車站，「是一個經過審慎考慮後作出的決定」。港鐵指，在多個如常開放服務的車站，有人惡意破壞車站設施，形容情況「正在變本加厲」，對此表示「極度遺憾」，對破壞者予以強烈譴責。 港鐵稱已就連串行為報警尋求協助，「全力支持執法單位嚴正執法。」港鐵亦表明，若再有嚴重影響乘客和員工安全的事件發生，車站有可能「未能作事先通知的情況下關閉」。

警方有需要可入車站執法

港鐵指，近日有人惡意破壞車站設施，包括損毀閉路電視鏡頭、干擾出入閘機及塗污車站設施，對其他乘客、員工和鐵路設施的安全，造成實質的嚴重影響，「對此等任意妄為、不負責任的行為表示極度遺憾，並對破壞者予以強烈譴責。」新聞稿並附上7頁附件，列出各車站受破壞的設施清單及有關圖片。

港鐵並指出，因應日後的公眾活動，事前須考慮是否調整列車運作，即使維持相關車站及列車服務，若發生打鬥、破壞或其他暴力行為，或出現高風險或緊急的情況，會嚴重影響乘客和員工的安全，來往相關車站的列車服務有可能會即時停止，而車站亦有可能在短時間通知或未能作事先通知的情況下關閉。如有需要，警方有可能進入車站採取適當的執法行動以保障乘客及員工的安全。

港鐵受破壞設施相片及清單