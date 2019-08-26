【荃葵青遊行】楊屋道街市外放催淚彈　市民自發清潔　商戶生意減

《逃犯條例》風波未平息，引起連串遊行示威，昨日﹙25日﹚的荃葵青遊行再爆發警民衝突，警方發射多枚催淚彈，更調派水炮車到場。今日﹙26日﹚有荃灣地區人士到附近曾爆發衝突的楊屋道街市，以梘水、梳打粉等清潔，行動發起人表示，擔心會有催淚彈殘留物影響街市，污染食物。 受到示威影響，有街市攤檔職員向《香港01》記者表示，昨日街市於下午1時半已提前收檔，生意損失逾一半，而今早人流仍然稀疏。有年屆七旬的攤檔職員認為，政府要為一連串的社會衝突負上最大責任。

楊屋道街市地下有不少海鮮檔。（王潔恩攝）

荃灣楊屋道街市向來熱鬧、尤其以售賣海鮮聞名，因為該處過往臨海，不少漁家都會在楊屋道街市售賣漁獲，故街市內的海鮮、水產檔成行成市。而根據食環署資料，街市有66個攤檔售賣魚類，記者於現場所見，街市地下主要出售海鮮。加上南海休漁期剛在月中結束，有大量「平靚正」的鮮活漁獲應市，本來就是楊屋道街市的旺季。

然而，昨日的荃灣衝突中，警方與大批示威者在楊屋道對峙，警方更在楊屋道街市外發射多枚催淚彈，當中至少兩枚射上連接街市的一條天橋，現場一度煙霧瀰漫。經過昨日的衝突後，今日楊屋道街市照常營業，不過由於擔心催淚彈殘留物或會存於街市，影響食物安全，下午約6名地區人士攜帶地拖、毛巾、梘水及梳打粉等到場清理。

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今日大約6名市民到街市清潔。（黃偉倫攝）

是次清潔行動的發起人劉卓裕表示，本身為土生土長的荃灣人，不少街坊都到楊屋道街市買菜，擔心會有催淚彈的殘餘物影響食物，故自發清潔街市。他又稱，雖然昨晚起下了連場大雨，不過相信未足夠清走殘餘物。記者現場所見，眾人戴上口罩及手套，以浸了梘水的毛巾清潔門口、扶手等；期間，食環署的外判清潔工人亦加入清潔外牆。

催淚彈氣味殘留 七旬員工：未試過聞過依啲味

警民衝突令街市昨日無法正常營業，今年76歲的雜貨店員工王女士認為，警方發射催淚彈，不單影響示威者，更波及其他市民，甚至商戶的生意。她說，昨日其攤檔不單不能開門，今日街市的人流亦大減，由以往過百元生意減至十多元：「我幾廿歲人，未試過聞過依啲味（催淚彈）！」

「林鄭月娥唔修例嘅話，佢哋（示威者）點會咁做？你撤銷咗，今日就唔會有呢啲事出現。」她認為，連串的衝突，一切源於政府未有回應訴求：「我16歲黎香港，黎咗60年，未試過香港咁亂，一直都平平安安，因呢個條例整到香港亂晒龍。」

她又指，每次見到有學生受傷或被捕都感到很不安，直言「好心痛」，甚至抑鬱：「佢哋（年輕人）出黎示威唔係希望香港衰…同你（政府）對抗緊係暴徒啦……打架時緊話係對方唔啱，啱就唔會打架。」

雜貨店員工王女士認為，警方不應發射催淚彈，不單影響示威者，更波及其他市民，甚至商戶的生意。（王潔恩攝）

另一名菜檔員工阿佩則表示，昨日中午約12時許已關門，今日街市人流亦較平時少「少咗一大半生意」。對於近日的連串示威，她認為始作俑者為政府，推出修例導致市民上街，又同情當前香港年輕一代面對的處境：「我係香港最好嘅年代得到好多好處，但佢哋（年輕人）乜都無」。