馬會無人認領橫財1.41億　六合彩佔7700萬升3成　中頭獎無人攞？

人無橫財不富，但有時天降財神亦會失諸交臂！過去一年香港賽馬會無人認領的賽馬及六合彩彩金達到1.41億元，其中六合彩佔7,700萬元，比2017/18年度的6,000萬元上升近三成，是連續兩年下跌後首次回升。 據了解，隨著近年更多投注者應用互動投注設施，無人認領彩金情況明顯減少，並且已成大趨勢，故不排除有關六合彩無人認領金額數目大幅反彈，可能是出現無人領取六合彩頭獎的「失魂魚」個案。

2018/19年度無人認領賽馬及六合彩彩金，分別為6,400萬元和7,700萬元。(資料圖片)

攪珠後60天彩票無效

2015/16年度香港賽馬會無人認領的賽馬及六合彩彩金，合共達1.61億元，但接著兩個年度卻分別降至1.24億元和1.14億元，而2018/19年度則錄得1.41億元。

2018/19年度無人認領賽馬及六合彩彩金，分別為6,400萬元和7,700萬元，前者增加1,000萬元，後者卻增加1,700萬元。

按現時馬會安排，六合彩彩票的有效期為60天，幸運兒中獎後，一定要在攪珠後60天領取，否則彩票將告無效。所有無人認領的六合彩獎金，均會悉數撥入六合彩金多寶彩池，主要作為日後金多寶攪珠的金多寶金額。

至於賽馬無人領取的彩金，則會撥入馬會慈善信託基金，令多個慈善機構受惠。

1.18億三T正獎無人攞

歷來最高無人領取六合彩獎金，是1998年的3,800萬中秋金多寶頭獎，當年曾引起社會騷動，因該期頭獎沒人領取的消息，經傳媒披露後，逾百人爭相前往領獎，但均被發現並非真正頭獎得主；而賽馬無人認領彩金最高紀錄，仍然是2001年11月6日的1.18億元巨額三T正獎。