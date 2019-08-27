【逃犯條例】職工盟周三國泰城集會上訴失敗　申改愛丁堡廣場集會

《逃犯條例》引發連串示威，國泰航空疑因受壓，解僱多名曾參與示威或發表意見的員工，包括港龍工會主席施安娜。職工盟早前擬於周三（28日）在國泰城外發起集會，要求撤回解僱決定，捍衛言論自由，惟警方昨日（26曰）發出反對通知書，職工盟提出上訴。上訴委員會會議於今日下午5時30分舉行。 上訴委員會晚上8時作出決定，稱經考慮過後，就有關在國泰城公眾集會的上訴，不獲接受，即維持警方發出反對通知書。職工盟主席吳敏兒表示，已改為申請在周三下午4時至7時，於中環愛丁堡廣場進行集會，呼籲支持者明日勿往國泰城，「大家將力量留返愛丁堡。」

職工盟原計劃發起在國泰城集會，但國泰早已表明，機管局獲法庭頒出的臨時禁制令，適用範圍也包括國泰城。（資料圖片）

職工盟主席吳敏兒表示，已申請在明日下午4至7時在中環愛丁堡廣場集會。（李澤彤攝）

吳敏兒會前稱有信心：有別於警民衝突

職工盟主席吳敏兒會前表示，就今次的上訴是否得直有一定信心，強調國泰方面要就解僱有關同事要有交代，並要有一個平台予相關同事解釋，並指這次是就近日社會活動而引申的首宗勞資糾紛，有別於近日的警民衝突，「警方唔應該將每星期因遊行活動之後嘅警民衝突入晒我哋數，根本兩件事，仲要係（因有關活動）首次嘅勞資問題。」

她強調現時未有結果，不會考慮任何後補計劃，一切留待及後決定。

施安娜在上周五（23日）公布被港龍解僱，淚灑記招。（資料圖片 / 羅君豪攝）

國泰城位於禁制令範圍 委員會主席質疑能否舉行集會

上訴委員會主席陳耀莊於開始處理有關案件時強調，只會就《公安條例》下，對有關集會能否上訴，並非關係於政治因素，以及擔心若批出上訴得直，但國泰城位處機場管理局臨時禁制令範圍，質疑集會能否順利進行。

警方代表於上訴中多番強調，近日的集會遊行當中，主辦單位雖然強調和平進行，但卻被其他人騎劫有關集會，並於庭上播放「點新聞」的片段，舉例指部份位於機場的集會，有其他在場人士與現場人士發生碰撞及襲擊，指現時局勢跟以往不同。警方代表又指，由於收到國泰通知，擔心影響公司運作而因此反對集會。

吳敏兒：國泰解僱多人 國泰城集會最適合

吳敏兒強調，是次集會主要關係於國泰於一星期內解僱多個機組人員，當中更有一名為工會主席，作為工會代表必須盡快為會員發聲，國泰作為他們的僱主，在國泰城進行集會較為適合，警方多次表明因收到國泰一方表示擔心會影響公司的運作而禁止，認為是剝削勞工發聲的權利，擔心蔓延下去，其他有關勞資糾紛的集會行動也會受到影響。

包圍國泰城集會最初訂於昨日，但由於警方口頭拒發出不反對通知書，職工盟決定將集會延至周三（28日）舉行，以爭取時間申請不反對通知書，惟至昨晚警方正式發出反對通知書，職工盟就此上訴。