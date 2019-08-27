【荃葵青遊行】示威者執催淚彈頭、橡膠子彈殼　掛荃灣連儂牆欄杆

有人於示威區檢獲多枚催淚彈罐及橡膠子彈殼，並用索膠帶串成掛件，並掛在港鐵荃灣站對開天橋位置。（郭倩雯攝）

工黨趙恩來：有人於楊屋道對開 拾獲催淚彈罐

上周日（25日）荃葵青遊行再激發警民衝突，警方向示威者方向發射多枚催淚彈，當日更首次出動水炮車。遊行過後，有人於示威區檢獲多枚催淚彈頭、橡膠子彈殼，並用索膠帶串成掛件，並掛在港鐵荃灣站對開天橋位置。工黨社區幹事趙恩來表示，據他了解周日遊行後，有人於楊屋道對開道路，拾獲催淚彈頭、橡膠子彈殼，日前掛在荃灣連儂牆對天橋鐵欄。

鐵欄掛有「催淚彈」串飾掛件

今午（27日）香港01記者到場了解，天橋上仍掛有催淚彈掛件，並掛有8個催淚彈罐、4枚橡膠子彈殼及多枚已使用的催淚彈頭，鐵欄更貼上「催淚彈對人體傷害」的單張。對於有指催淚彈生產日期被刮走，荃灣連儂牆對天橋鐵欄的催淚彈，生產日期由2016年至2017年不等。至於相關的彈殼仍殘餘催淚煙味，其間不時有途人駐足觀看掛件。

今年八月：大埔有人展示催淚彈殼

今次並非首次有人展示催淚彈殼，早於今月8日七區集會觸發警民衝突後，有人於大埔將106枚區內檢獲的催淚彈頭串起，展示於衝突現場上方行人天橋。現場出現11串催淚彈頭，有人列明裝置串連的是106枚，已使用的催淚子彈，乃於8月5日在上址檢獲，共重2285克，又列明由一名19年大埔居民及一名6年大埔學生製作。

早前律師會前會長熊運信，接受香港01訪問時指，《火器及彈藥條例》清楚列明任何人除非持有牌照，否則不得管有槍械或彈藥，同時機場非私人、住戶或辦公室，難以「裝飾用品」為由解釋，而且管有容載槍械或彈藥容器鎖匙，亦有可能墮入法網。