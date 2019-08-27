【逃犯條例】警准職工盟愛丁堡廣場集會　國泰警告國泰城集會非法

職工盟原擬明日（28日）在國泰城外發起的集會，被警方反對，公眾集會及遊行上訴委員會今日（27日）傍晚否決職工盟的上訴。該會遂改為明日下午4時至7時，於中環愛丁堡廣場集會，並遊行到太古廣場遞交請願信，職工盟晩上稱已獲發不反對通知書。 國泰今日發出聲明，表示已經知悉警務處未對國泰城的集會發出不反對通知書；並表示已提醒同事，於國泰城集會為非法，而機場管理局已獲批的臨時禁制令亦涵蓋國泰城範圍，強調對暴力和較激進的行為採取零容忍態度。

職工盟主席吳敏兒（中）就國泰城集會被禁止向公眾集會及遊行上訴委員會，上訴失敗。（李澤彤攝）

吳敏兒斥上訴委員會收窄集會權利

《逃犯條例》引發連串示威，國泰航空疑因受壓，解僱多名曾參與示威或發表意見的員工，包括港龍工會主席施安娜。職工盟擬於明日（28日）在國泰城外發起集會，要求撤回解僱決定，捍衛言論自由，惟警方昨日（26曰）發出反對通知書，職工盟今日（27日）向上訴委員會提出上訴，但不獲接受，遂即申請明日改到中環愛丁堡廣場集會。

職工盟對結果感到失望，主席吳敏兒強調已盡力解釋立場，認為委員會的決定是令集會權利收到最窄，更有偏幫僱主之嫌。

職工盟稱愛丁堡廣場集會已獲警方發出不反對通知書。（職工盟FB圖片） 愛丁堡集會後到太古廣場遞交請願信 職工盟晚上近10時公布，為令業界和戰友能夠盡量安全、低風險地參與集會，「聲援一眾被打壓被解僱的航空界從業員」，職工盟決定申請愛丁堡廣場進行集會，並會於集會後，到國泰大股東太古集團所在的太古廣場遞交請願信。集會題為「譴責國泰製造白色恐怖」，於明日下午4時開始集會，訴求包括：停止白色恐怖、撤回解僱決定、捍衛言論自由。

國泰：機管局禁制令涵蓋國泰城範圍

國泰在聲明中表示，國泰城是國泰航空全球營運總部，當中包括支援航班運作至關重要的設施。公司已向同事表明，該活動為非法集會，而香港機場管理局已獲批的臨時禁制令亦涵蓋國泰城範圍。國泰對於任何支持或參與非法示威、暴力或過於激進的行為，均採取零容忍態度。

國泰在聲明中重申，公司全力支持維護《基本法》所賦予的一切權利和自由。