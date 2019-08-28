天亞社發聲明斥無綫新聞內蒙主教祝聖報道　錯誤引用、歪曲原意

中梵去年簽定主教任命協議後，8月26日首度舉行主教祝聖禮，中方首度接受教廷屬意的內蒙古集寧教區主教姚順擔任主教。不過無綫新聞昨日（27日）引述專門報道教廷新聞天亞社的報道，以「教廷屬意人選姚順獲祝聖為主教，分析指顯示中方讓步」為題，遭天亞社發嚴正聲明，斥其錯誤引用並歪曲報道內容原意，促請無綫新聞盡快更正報道內容。 《香港01》記者其後翻查無綫新聞網站，已找不到該篇報道，並有另一篇以「中梵去年簽主教任命臨時協議後，內地首辦主教祝聖典禮」為題的報道。

天亞社中文網今（28日）發嚴正聲明，指無綫新聞錯誤引用及歪曲該社新聞報道，促其盡快更正。（天亞社中文網Facebook專頁截圖）

天亞社中文網今（28日）在Facebook專頁刊登嚴正聲明，指無綫新聞昨日一則「教廷屬意人選姚順獲祝聖為主教 分析指顯示中方讓步」為題的報道，錯誤引用天亞社8月26日的一篇「集寧姚順神父獲祝聖為教區主教，成中梵協議後首位晉牧司鐸」報道內容，甚至斥其「嚴重歪曲報道原意」。

指責一：莫名引述天亞社指中方讓步

聲明反駁無綫新聞報道稱「天亞社的報道指，此舉被視為中方對教廷的讓步」，解釋該社的報道原文從未提及「被視為中方教延的讓步」，對於無綫新聞的理解及演繹感到「莫名其妙」，強調無綫新聞的報道內容屬貴台意見，與天亞社無關。

無綫新聞網站已找不到天亞社斥責出錯的報道（左），並有另一篇「中梵去年簽主教任命臨時協議後 內地首辦主教祝聖典禮」為題的報道（右）。（無綫新聞截圖）

指責二：張冠李戴神父發言

聲明續指，無綫新聞的報道稱，「天亞社引述姚順，希望把中梵協議做得更好，讓更多人有更多空間，帶領中國教會更好的發展」是「張冠李戴、嚴重疏忽」，澄清天亞社的報道原文是引述若瑟神父的講話，並非姚順之言。故該社強調是次無綫新聞的錯誤引用是「嚴重歪曲內容，違反新聞專業操守」，促請無綫新聞盡快更正，讓觀眾能獲正確資訊。

《香港01》翻查無綫新聞網站，已找不到原報道內容，並有另一段以「中梵去年簽主教任命臨時協議後，內地首辦主教祝聖典禮」為題的報道。記者已向無綫電視查詢，正待回覆。