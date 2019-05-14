【中梵關係】中國2位主教到米蘭開會　意媒：象徵漸融入普世教會

據中央社報道，繼中國官媒《環球時報》英文版周日（12日）首都刊登教廷國務卿帕羅林（Pietro Parolin）的專訪文章後，意大利媒體「梵蒂岡內部通訊」（Vatican Insider）透露，北京、汕頭2位主教周二（14日）將到意大利米蘭，與帕羅林共同參與天主教大學的重要公開活動。 報道指出，這是中梵去年9月簽署主教任命臨時性協議後的一大進展，象徵中國教會已開啟新局，正逐步融入教宗領導的普世教會。

報道稱，中國政府一向主張「獨立自辦教會」、「不受外國宗教勢力幹預」等原則，不過自去年9月中梵協議簽署後，已創下許多打破鐵律的「首例」，包括去年10月2位中國主教首度獲准到梵蒂岡參加世界主教會議，今年4月首度邀請梵蒂岡以國家規格參與北京世園會，近日中國官媒「環球時報」英文版首刊教廷國務卿專訪。

梵蒂岡內部通訊認為，周二到米蘭開會的2位中國主教都很有代表意義，其中獲得教廷、中國雙重承認的李山主教，主持教區是首都北京，中國的政經權力中心。另一位廣東汕頭主教黃炳章是中國天主教愛國會副主席，他曾被教廷處以斷絕往來的最高戒律「絕罰」，是教宗在中梵協議時赦免的7位非法主教之一。

《環球時報》英文版12日刊登刊登教廷國務卿帕羅林（Pietro Parolin）的專訪文章。（網站截圖）

據悉，這場活動是由米蘭天主教聖心大學（Università Cattolica del Sacro Cuore）舉辦，為紀念該校成立孔子學院十周年，會議主題是「1919-2019年東西方之間的和平希望」。而教廷國務卿帕羅林將發表演說，主題是「人類大家庭的合一」，從教宗本篤六世到方濟各的思維一脈相承。

根據議程，研討會也將回顧1919年中梵重大事件，從歷史尋求雙邊對話的基礎。關於中國部分，會議選擇中共政府高度推崇的1919年「五四運動」，顯示中國崛起的路徑應不只堅守「中國化」，也可以國際化。五四運動時中國青年不滿外國列強侵權，發動示威遊行對抗政府，並批判華夏傳統文化，盼藉追隨西方民主科學精神壯大國家。

而教廷方面，會議聚焦1919年本篤十五世發表的「夫至大」（Maximum illud）牧函，當時中國對外國傳教士很抗拒，本篤十五世在信中表態與帝國殖民主義切割，強調傳教使命不是西方宗教信仰的擴張，並積極推動天主教神職人員「本土化」。

（中央社）